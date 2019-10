Das heftige Unwetter in der Nacht zu Mittwoch hat in Barsinghausen an etlichen Stellen im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen geführt. Schlamm war von Äckern auf angrenzende Fahrbahnen und Grundstücke gespült worden. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes waren im Dauereinsatz, um den Schlamm zu beseitigen.