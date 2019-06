Groß Munzel

Das neue Logistik-Gewerbegebiet Groß Munzel-Holtensen nimmt Gestalt an. Der hannoversche Sanitärgroßhandel Bumke hat nun in seiner Halle Richtfest gefeiert. Bumke hat sich als erste Firma in dem neuen Gewerbegebiet angesiedelt. Insgesamt stehen in dem Gewerbegebiet beiderseits der Deponiestraße rund 20 Hektar Gewerbeflächen zur Verfügung. Das Interesse an dem Gebiet sei groß, welche Firmen sich dort ansiedeln werden, stehe allerdings noch nicht fest, teilte die Stadt mit.

Bumke baut Logistikzentrum in Groß Munzel

Bumke hatte vor anderthalb Jahren das 40.000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, das im Süden vom Areal der Firma AV Design und im Norden von der Deponiestraße begrenzt wird. Dort wird das zentrale Logistikzentrum der Firma entstehen, die Teil der mittelständischen Zander-Gruppe aus Nordrhein-Westfalen ist. Seit Jahresbeginn läuft der Bau der zwei 9000 Quadratmeter großen Hallen. Nun steht der Rohbau, und Teilflächen vom Dach und der Fassade sind ebenfalls fertig. „Rund 50.000 unterschiedliche Artikel werden wir hier in den Hallen haben“, sagt Prokurist Gerhard Johanning. In einem Teil der 17 Meter hohen Hallen wird ein vollautomatisches Lager entstehen, in dem alles computergesteuert läuft. Dazu kommen noch normale Lagerflächen und Büroräume.

Unternehmen aus Hannover investiert 25 Millionen Euro

Etwa 35 bis 40 Menschen werden zunächst in zwei Schichten montags bis sonnabends in dem Logistikzentrum arbeiten. Zudem hat Bumke bereits für die Zukunft vorgesorgt: „Wir haben neben der Halle noch eine 6000 Quadratmeter große Erweiterungsfläche, falls wir in zehn Jahren eine weitere Halle bauen wollen“, sagt Johanning.

25 Millionen Euro habe das neue Logistikzentrum insgesamt gekostet. „Das ist die größte Investition, die Bumke je getätigt hat“, sagt Johanning. Das Gebäude wird Ende des Jahres fertig sein, dann soll im Frühjahr die Technik getestet und mit der Einlagerung begonnen werden. „Im dritten Quartal 2020 starten wir dann voraussichtlich den Betrieb“, sagt Johanning.

Verhandlungen mit Firmen laufen

Vermarktet wird das Areal von der Hannover-Region Grundstücksgesellschaft (HRG), die Eigentümerin der Flächen ist. Die Vermarktung wird eng mit der Stadt Barsinghausen abgestimmt. Welche Firmen sich noch auf dem rund 20 Hektar großen Gelände ansiedeln werden, verrät die Stadt noch nicht. Es gebe allerdings Anfragen zu diesem Baugebiet. Mit einem potenziellen Interessenten habe es schon konkretere Gespräche gegeben, teilte die Stadt mit. Die gemeinsamen Verhandlungen mit der HRG verlaufen laut Verwaltung positiv. „Hiervon wäre ein Großteil der Fläche betroffen. Einen Namen können wir an dieser Stelle aber noch nicht nennen“, heißt es seitens der Stadt.

Im Juni vergangenen Jahres hatten die Erschließungsarbeiten für das Logistik-Gewerbegebiet begonnen. Wegen verschiedener notwendiger Planänderungen sowie der aufwendigen archäologischen Untersuchungen hinkt das Projekt etwas hinter dem ursprünglichen Zeitplan her.

Von Lisa Malecha