Geschirrspüler in Flammen: 77-Jähriger erleidet Brandverletzungen

Barsinghausen

Bei einem Feuer in einer Wohnung an der Otto-Backhaus-Straße hat ein 77-jähriger Mann am Dienstagvormittag Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten. Nach Mitteilung der Feuerwehr war um 9.48 Uhr Alarm ausgelöst worden, weil in der Wohnung ein Geschirrspüler in Flammen stand. Die Regionsleitstelle alarmierte die Feuerwehren in Barsinghausen und Kirchdorf. Als die Einsatzkräfte in der Otto-Backhaus-Straße eintrafen, hatten der Rettungsdienst und ein Nachbar den 77-jährige Bewohner schon aus der Wohnung gebracht und im Rettungswagen versorgt. Er wurde zügig in eine Klinik transportiert. Die Helfer vermuten, dass der Mann zuvor den Geschirrspüler geöffnet hatte und ihm dabei Flammen ins Gesicht geschlagen waren. Die Feuerwehrleute gingen unter schwerem Atemschutz in die Wohnung und löschten den brennenden Geschirrspüler mit einem sogenannten Kleinlöschgerät. Das vorsorglich in Stellung gebrachte C-Rohr musste laut Feuerwehr nicht mehr eingesetzt werden. Die Wohnung und das Treppenhaus wurden mit einem Überdruckbelüfter vom Rauch befreit. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die beiden Ortsfeuerwehren beendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Auch die Brandursache ist noch nicht ermittelt.

Von Andreas Kannegießer