Egestorf

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember an der Stoppstraße aus einem Auto eine Geldbörse gestohlen. Der VW war nicht abgeschlossen. In dem Portemonnaie befanden sich Bargeld und Dokumente.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Jennifer Krebs