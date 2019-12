Volkshochschule bietet viele neue Kurse zum Jahresbeginn

Calenberger Land

Wer im bevorstehenden Jahr 2020 etwas für die Weiterbildung tun möchte, ist bei der Volkshochschule Calenberger Land ( VHS) richtig. Die Bildungseinrichtung für Erwachsene bietet bereits in den ersten Wochen des neuen Jahres eine Vielzahl von Kursen an, in denen noch Plätze frei sind.

Wer Fotobücher selbst erstellen möchte, kann ab Donnerstag, 9. Januar, sowie am 16. und 23. Januar an einem Workshop teilnehmen, der drei Vormittage umfasst. Vermittelt werden Kenntnisse und Fertigkeiten, um eigene Fotos professionell zu präsentieren – in einem eigenen Buch oder auch einem Fotokalender. Schauplatz des Workshops ist die VHS-Zentrale am Langenäcker, die Teilnahme kostet 61,20 Euro.

Schlagfertigkeit als Kursziel

„Schlagfertigkeit – schnell reagieren, treffend antworten“ heißt ein Kurs für Menschen, die sich wünschen, stets das richtige Wort auf den Lippen zu haben und bei verbalen Konflikten entsprechend kontern zu können. Der Kurs ist am Sonntag, 12. Januar, von 10 bis 17 Uhr in der VHS-Zentrale in Barsinghausen. Die Gebühr beträgt 48 Euro.

Einen Schwedisch-Treff für Sprachanfänger bietet die VHS am Mittwoch, 15. und 29. Januar, jeweils von 9.30 bis 11.45 Uhr im VHS-Gebäude am Langenäcker an. Die Teilnehmer sollten Grundkenntnisse auf A1-Niveau mitbringen. Die Teilnahme kostet 19.80 Euro.

„Singen für alle“ heißt es an drei Freitagen – am 17. Januar, 21. Februar und 20. März – jeweils von 16 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Petrusgemeinde. Das Angebot ist für Menschen mit und ohne Handicap konzipiert. Gebühren werden nicht erhoben.

Englisch auf dem Niveau von B1 wird in einem Wochenkurs von Montag bis Freitag, 20. bis 24. Januar, jeweils von 9 bis 17 Uhr (freitags bis 12.15 Uhr) trainiert. Der Kurs im VHS-Gebäude in Barsinghausen kostet 148 Euro und ist auch als Bildungsurlaub anerkannt.

Gemeinsam abnehmen

Ein VHS-Programm unter dem Motto „Ich nehme ab“ in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ( DGE) startet am Donnerstag, 23. Januar, um 18 Uhr in der Bert-Brecht-Schule und umfasst zwölf Abende. Vermittelt werden die Grundlagen einer gesunden, vollwertigen Ernährung. Ziel für die Teilnehmer ist die langfristige Gewichtsreduzierung. Als Gebühr sind 104,40 Euro fällig, viele Krankenkassen erstatten einen Teil dieser Kosten.

Anmeldungen für die Barsinghäuser VHS-Angebote sind im Internet unter vhs-cl.de möglich oder telefonisch unter den Rufnummern (0 51 05) 52 16 16, 52 16 22 und 52 16 26.

Sprachkurse in Gehrden

Verschiedene Sprachkurse können interessierte Bürger in Gehrden belegen. Darunter auch ein Dänischkurs für Leute mit Vorkenntnissen. Er beginnt am 12. Februar unter der Leitung von Bente Liedtke und umfasst zehn Termine. Gelernt wird jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr in der VHS an der Hornstraße. 15 Termine umfasst ein Spanischkurs mit Francisco Ruiz Busse, der am 10. Februar beginnt. Ort ist jeweils von 18 bis 19.30 Uhr die Oberschule Gehrden. Ein Intensivkurs in Englisch startet am Sonnabend, 29. Februar. Melanie Staffa-Kuhnt leitet den Kurs in der VHS an der Hornstraße. An sechs Terminen jeweils von 9 bis 12.30 Uhr wird gelernt.

Ein Pilates-Kurs richtet sich ab Dienstag, 14. Januar, an Teilnehmende, die mehrere Pilates-Kurse besucht haben. Weitere Termine sind jeweils ab 19.15 Uhr der 21. Januar und 4. Februar. Ort ist die Sozialstation, Hornstraße 4. Alternativ wird auch ab Mittwoch, 15. Januar, ein Pilates-Körpertraining angeboten. Die Teilnehmenden treffen sich zudem jeweils ab 21 Uhr in der Turnhalle an der Lange-Feldstraße.

Yoga-Kurse beginnen in Gehrden am 8. und 9. Januar. Geleitet werden sie von Katja Fischer. Ort der Übungen ist an jeweils fünf Abenden der Musikraum der Oberschule. Treffpunkt ist jeweils um 18 beziehungsweise 18.45 Uhr.

„Wege zum Glück - Philosophische Fragen und Antworten“ ist das Thema eines Seminars am 8. Januar mit Professor Peter Moritz. Es dauert in der VHS an der Hornstraße von 18 bis 20.15 Uhr. „Entspannter leben mit wirksamer Kommunikation“ ist der Titel eines ganztägigen Angebots für Frauen am Sonnabend, 18. Januar. Beginn ist um 10 Uhr in der VHS an der Hornstraße. Geleitet wird der Kurs von Martina Klitzke. Astrid Bremer-Beate berichtet am Donnerstag, 9. Januar, über das neue Erbrecht. Beginn ist um 18 Uhr an der VHS.

Von Andreas Kannegießer und Dirk Wirausky