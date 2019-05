Calenberger Land

Am Wochenende wird im Calenberger Land kulturell und auch sonst wieder einiges geboten. Wir haben einige Termine für Sie zusammengestellt.

Sven kommt ins Kino

„Sven“, das ist der erste Film von Levi Wessel (20) und Thore Fahrenbach (20) von der Produktionsgemeinschaft Sven. Der 40-minütige Film handelt von einem jungen Mann namens Sven. Er ist eigentlich auf dem Weg zu seiner Aufnahmeprüfung an der Berliner Hochschule für Fotografie. Doch irgendwo im Nichts bleibt plötzlich sein Auto liegen. Sven strandet bei einer Gruppe von Aussteigern – und lernt hier, abseits seiner vertrauten Welt, eine neue Perspektive auf das Leben und seine Kunst kennen. Fahrenbach und Wessel haben das Drehbuch geschrieben und sind auch für die Regie und Kamera verantwortlich. Gedreht wurde von Mai bis August im Raum Bredenbeck.

Der Film wird am Freitag, 3. Mai um 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr) und am Donnerstag, 16. Mai, um 19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr) in der Pinkenburg vorgeführt. Die Karten kosten 8 Euro, ermäßigt 5 Euro und sind im Reisbüro Cruising erhältlich.

Ein Screenshot aus dem Film (von links): Yorck Heerhorst (Norman), Paul Felix Oster (Paul), Lotta Wessel (Sonja), Lian Heüveldop (Lian) und Levi Wessel (Sven). Quelle: Screenshot

ESports-Cup in Egestorf

Die ESports-Sparte des 1. FC Germania Egestorf/Langreder lädt für Sonnabend, 4. Mai, zum FIFA Esports-Cup ein. Gespielt wird ab 12.30 Uhr im Zechensaal. Wer mitspielen möchte, kann sich unter Telefon (05105) 7710 anmelden.

Fahrradaktionstag in Wennigsen

Die Fahrradsaison kommt langsam in Fahrt, und immer mehr Menschen sind auch mit Pedelec und E-Bike unterwegs. „Leider verzeichnen wir im Zuge dessen auch einen Anstieg der Unfallbeteiligung von solchen Fahrzeugen“, sagt Katrin Hofmann vom Polizeikommissariat Ronnenberg. Daher bieten die Polizeistation Wennigsen und die Gemeinde am Sonnabend, 4. Mai , von 10 bis 15 Uhr auf dem Gelände der Gemeinde, Hauptstraße 1–2, einen Fahrradaktionstag an. Es wird der Kurs Fit mit dem Pedelec / E-Bike angeboten. Es gibt die Möglichkeit, in einem Vortrag ins Thema eingeführt und für die neue Fortbewegungsform sensibilisiert zu werden. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung nötig, entweder direkt bei der Polizeistation oder unter Telefon (0 51 03) 22 78.

Märchen im Meriba

Märchen mit Glückskindern sind am Sonnabend, 4. Mai, das Thema beim CVJM-Märchennachmittag. Dieser richtet sich an Kinder von vier bis sieben Jahren. Alle Jungen und Mädchen sind eingeladen, von 15 bis 16 Uhr ins Meriba, Kinder- und Jugendhaus am Klosteramthof, zu kommen. Getränke und Kekse werden bereitgestellt.

Der Wasserpark ist bereits für die kommende Saison vorbereitet worden. Quelle: Lisa Malecha

Wasserpark wird eröffnet

Die Badesaison im Wasserpark Wennigsen wird am Sonnabend, 4. Mai, ab 14 Uhr mit Livemusik, Kinderprogramm und dem traditionellen Sprung vom Felsen ins Wasser eröffnet. Unter anderem treten die Musiker von Inside Fun auf. Zudem gibt es Spiele für Kinder, Speisen und Getränke. Der Förderverein verteilt Flyer in Wennigsen, mit denen die Besucher einen Gratiskaffee bekommen.

Freibad Empelde startet in die Saison

Offiziell wird die Badesaison im Freibad Empelde am Sonnabend, 4. Mai, mit einem Aktionstag zwischen 14 und 17 Uhr eröffnet. Nach der Eröffnungsrede wird insbesondere den jungen Besuchern ein umfangreiches Programm angeboten, wozu unter anderem ein Glücksrad, Water-Walking-Balls, Bubble-Soccer, eine Hüpfburg und weitere Spiel- und Spaßangebote gehören.

Auch die Schwimmer genießen die coole Diskomusik im Freibad Empelde Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Staudenbörse für Hobbygärtner

Der Naturschutzbund Gehrden/Benthe bereitet für Sonnabend, 4. Mai, wieder eine Staudenbörse vor. Zwischen 15 und 17 Uhr treffen sich im Garten von Bärbel und Horst Wilmsmeyer, Buchenweg 13, Hobbygärtner. Dort werden Ableger von Frühjahrsblühern, von Stauden und von insektenfreundlichen Büschen getauscht und verschenkt. Dazu gibt es entsprechende Fachbücher und Informationen.

Lebensgrün feiert Gartenfest

Der Lebenshilfe-Hof startet am Sonnabend, 4. Mai, mit einem Pflanzenverkauf und inklusivem Zirkusauftritt in die Gartensaison. Ganz im Zeichen der Artenvielfalt und des Schutzes bedrohter Insektenarten steht das Lebensgrün-Gartenfest von 10 bis 16 Uhr auf der Hofanlage der Lebenshilfe Seelze in Holtensen. Viele Blühpflanzen und Saatgut gehören zum Angebot des Biolandbetriebes. Außerdem tritt der Zirkus Bombastico mit Unterstützung des Kindergartens Ostermunzel auf.

Deistertag wird gefeiert

Anlässlich des Deisterrtags am Sonntag, 5. Mai, sind in Barsinghausen und Wennigsen zahlreiche Aktionen geplant. Unter anderem könne Besucher in den Klosterstollen einfahren oder an der Waldgaststätte im Nordmannsturm ab 10 Uhr beim Frühschoppen Live-Musik genießen. Das gesamte Programm für Barsinghausen finden Sie hier.

Zentrum des Deistertags ist in Wennigsen der Wanderparkplatz Waldkater, wo der Tourismus-Service ein Baumkundequiz und eine Bastelaktion anbietet. An diesem Tag werden der Walderlebnispfad und Natur-Rätsel-Pfad eröffnet. Alle Programmpunkte in Wennigsen finden Sie hier.

Das Team des Deistertages hat für 2019 über 50 Programmpunkte auf die Beine gestellt. Quelle: Elena Everding

Jazzfrühschoppen in der Mark

Traditionell wird in der Wennigser Mark wieder zum Jazzfrühschoppen auf dem Toppiusplatzes am Georgsplatz eingeladen. Am Sonntag, 5. Mai ab 11 Uhr treten dort die Band No Limit – das Aushängeschild der Calenberger Musikschule in Sachen Latin, Jazz und Pop sowie die Bigband Bad Münder auf. Der Eintritt ist frei.

Handwerk im Heimatmuseum

Im Rahmen der „Handwerks-Sonntage“ ist am 5. Mai Frank Noack im Heimatmuseum zu Gast. Von 14.30 bis 17 Uhr zeigt er allen Interessierten, wie eine Fahrrad-Gangschaltung repariert wird.

Musik im ASB-Bahnhof

“Lieblingslieder für Lieblingsmenschen“ und eine Hommage an eine ganze Region gibt es am Sonntag, 5. Mai, im ASB-Bahnhof, wenn um 17 Uhr Wulli Wullschläger und Sonja Tonn auftreten. Einlass ist um 16 Uhr. Der Saal wird komplett bestuhlt sein. Karten kosten 12 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Sie sind im ASB-Bahnhof sowie in der Geschäftsstelle von HAZ und NP an der Marktstraße in Barsinghausen erhältlich.

Wulli Wullschläger und Sonja Tonn kommen in den ASB-Bahnhof. Quelle: Heike Weichler

Von Lisa Malecha