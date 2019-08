Barsinghausen

Aus noch unbekannten Gründen ist am frühen Mittwochabend ein Gebüsch auf dem Abenteuerspielplatz Klein Basche an der Hannoverschen Straße in Barsinghausen in Brand geraten. Bei der Feuerwehr ging der Alarm um 17.32 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte am Spielplatz eintrafen, hatte eine städtische Sozialarbei...