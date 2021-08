Eckerde

Unbekannte haben am Feldrand an der Straße Uhlenbruch in Eckerde vier grüne Gasflaschen illegal entsorgt. Die Flaschen hatten zuvor das Gas Tetrafluorethan enthalten – ein Kühlmittel, dass unter anderem in Klimaanlagen von älteren Fahrzeugen, Kühlschränken und Kältesprays zum Einsatz kommt. Die Polizei Barsinghausen sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Wer etwas gesehen hat, soll sich beim Polizeikommissariat unter (05105) 5230 melden.

Von Sarah Istrefaj