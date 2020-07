Barsinghausen

Dieses Gerät kann Leben retten: Die Hannoversche Volksbank hat im Foyer ihres Kompetenzcenters an der Kirchstraße einen Defibrillator stationiert. Hat ein Passant oder Kunde plötzlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten, kann das Gerät dazu beitragen, sein Leben zu retten.

Jede Minute zählt

„Bei einem plötzlichen Herzversagen zählt jede Minute“, sagt Filialdirektor Heiko Bierwag. Der Defibrillator stehe in der Eingangshalle rund um die Uhr zur Verfügung, um wichtige Hilfe leisten zu können. „Ganz egal, ob sich der Notfall in unseren Geschäftsräumen oder außerhalb in der Barsinghäuser Innenstadt ereignet“, ergänzt er.

Innerhalb der ersten fünf Minuten nach einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand stehen die Chancen gut, dass die Betroffenen bei schneller Hilfe diese akute Bedrohung ohne bleibende Schäden überstehen. Um das Gerät bedienen zu können, müssen die Helfer keine ausgebildeten Rettungssanitäter sein. „Eine Sprachansage gibt konkrete und leicht verständliche Anleitungen. Niemand muss eine Scheu davor haben, den Defibrillator anzuwenden“, sagt Bierwag.

Für die schnelle Hilfe sei ein möglichst dichtes Netz von einfach erreichbaren Defibrillatoren wichtig. Darum habe sich die Volksbank dazu entschlossen, das rund 1900 Euro teure Gerät an zentraler Stelle im Foyer des Geldinstitutes zu installieren. Zur Finanzierung dieser Anschaffung trug eine Ausschüttung der Gewinnspargemeinschaft der Volks- und Raiffeisenbanken in Norddeutschland bei.

Acht Filialen ausgestattet

Mittlerweile hat die Hannoversche Volksbank acht ihrer Geschäftsstellen in der Region Hannover mit diesen technischen Lebensrettern ausgestattet. „Wir hoffen natürlich, dass der Defibrillator niemals für einen Ernstfall benötigt wird. Aber für den Fall der Fälle haben wir vorgesorgt“, betont der Filialleiter.

Von Frank Hermann