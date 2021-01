Barsinghausen

Der Umbau des früheren Anna-Forcke-Stifts an der Bergstraße in Barsinghausen zu einem stationären Hospiz macht Fortschritte. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Joachim Richter, Vorstand des Vereins für Gemeindediakonie. Der Verein hatte das frühere Stift im Sommer 2019 gekauft und im August vergangenen Jahres mit den Bauarbeiten begonnen.

Nach den Worten von Richter ist das Gebäude inzwischen weitgehend entkernt. Im alten Mauerwerk sei die Schwammsanierung ausgeführt worden. „Jetzt werden bereits neue Decken eingesetzt.“ Auch die Anfertigung der Fenster laufe bereits auf Hochtouren. Wegen der Corona-Pandemie hätten die Arbeiten auf der Baustelle Mitte Dezember ausgesetzt werden müssen, berichtet der Vereinsvorstand. Aber am kommenden Montag werde es nun weitergehen mit dem Deckeneinbau.

Das Gebäude des früheren Anna-Forcke-Stiftes ist entkernt, inzwischen werden bereits die neuen Zwischendecken eingebaut. Quelle: Andreas Kannegießer

Stiftung Denkmalschutz fördert Fensterbau

Richter lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Bantorfer Architekten Dirk Nolte und den vielen weiteren beteiligten Fachplanern. Um die denkmalpflegerische Begleitung des Großprojektes kümmert sich das Architekturbüro Remke Partner aus Großgoltern.

Eines der zentralen Projekte auch im Sinne des Denkmalschutzes ist nach Richters Worten die Sanierung und Neuanfertigung der Fenster im Gebäude nach historischem Vorbild. „Die Gesamtkosten dafür betragen allein rund 335.000 Euro“, sagt Richter. Zuschüsse gibt es dafür vom Land Niedersachsen und der EU in Höhe von 120.000 Euro, von der Bingo-Stiftung Niedersachsen in Höhe von 20.000 Euro und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Diese habe ihre Zuwendung jetzt noch einmal um 10.000 Euro auf insgesamt 85.000 Euro aufgestockt, berichtet Richter. So könne zwar ein Teil der Mehrkosten gedeckt werden. „Dennoch ist ein Eigenanteil von 110.000 Euro allein für die Anfertigung und Sanierung von Bestandsfenstern notwendig.“

Die Fenster des früheren Anna-Forcke-Stiftes werden originalgetreu neu angefertigt. Quelle: Privat

Spendenportal ist eingerichtet

Die Sanierung des Anna-Forcke-Stiftes bleibe „eine große Herausforderung für alle Beteiligten“, sagt Richter. Der Verein für Gemeindediakonie hatte beim Baustart mit Gesamtkosten von rund 4,4 Millionen Euro kalkuliert. Weil der Finanzierungsplan sehr eng gesteckt ist, wirbt der Verein aber um weitere Unterstützung von Spendern für das Großprojekt. „Jede und jeder, der etwas beitragen kann, die Sanierung und den Umbau zum Hospiz zu unterstützen, ist uns herzlich willkommen“, sagt Richter. „Gebraucht wird jeder Euro.“

Auch kleine Beträge helfen, um das Vorhaben erfolgreich zum Abschluss zu führen. Der Verein für Gemeindediakonie hat deshalb ein Spendenportal auf der Internetseite www.teaming.net/anna-forcke-stiftinbarsinghausen eingerichtet, auf dem alle Menschen, die zum Beispiel einen Euro pro Monat als Unterstützungsbeitrag leisten möchten, sich eintragen lassen können. „Wenn sich viele beteiligen, können wir mit der Ein-Euro-Spende pro Monat viel erreichen“, sagt Richter.

Das Portal sei ein halbes Jahr lang getestet worden, dabei seien keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, betont der Vereinsvorstand. Die kontinuierliche Unterstützung sei jederzeit kündbar. Wer einen höheren Betrag spenden möchte, kann diesen auch auf das Spendenkonto des Vereins mit der IBAN-Nummer DE 54 520604100100601322 überweisen. Laut Richter bieten sich viele Einzelvorhaben im Rahmen des Gesamtprojekts für die Unterstützung an, so etwa die originalgetreue Herrichtung des Treppenhauses oder die Sanierung einzelner Fenster als „Fensterpate“. In Gesprächen vorab könne geklärt werden, was mit Spenden besonders gefördert werden solle.

Auch Möbelstücke sind schon gestiftet

Bereits im vergangenen Jahr hatte eine Barsinghäuserin, die anonym bleiben möchte, dem Verein für Gemeindediakonie eine 100.000-Euro-Spende überwiesen. Ein anderer anonymer Spender hatte dem Verein eine wertvolle Münzsammlung geschenkt, um mit dem Erlös das Hospizprojekt zu fördern. Auch viele Möbel, Einrichtungsgegenstände und andere Sachspenden sind zugesagt worden.

Joachim Richter ist nach eigenen Worten „überwältigt und erfreut“ und dankt allen Unterstützern. „Die positive Resonanz ist riesig, tut richtig gut und hilft, auch Schwieriges zu überwinden“, sagt der Vereinsvorstand. Wer ebenfalls helfen möchte, kann Richter unter der Telefonnummer (0163) 5900250 sowie per E-Mail an die Adresse joachim.richter@evlka.de erreichen.

Von Andreas Kannegießer