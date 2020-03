Hohebostel

Führungswechsel bei der Siedlergemeinschaft Hohenbostel-Bördedörfer: Die Mitglieder haben am Sonntagmorgen in der Jahresversammlung im Landgasthaus Schisanowski den 58-jährigen Olaf Pappermann ohne Gegenstimme zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Vorgänger Bernhard Gromoll hatte zuvor nach zwei Amtszeiten wegen einer beruflichen Veränderung auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Gromoll wird jedoch als Beisitzer auch künftig dem erweiterten Vorstand angehören.

Nachfolger Pappermann kündigte nach seiner Wahl an, auf grundlegende Änderungen in „einem tadellos funktionierenden Verein“ verzichten zu wollen. „Ich will nichts revolutionieren“, versprach Pappermann in seiner Antrittsrede. Er lebe seit 58 Jahren in Hohenbostel und plane nicht, den Ort zu verlassen. „Es ist jetzt an der Zeit, ein solches Vorstandsamt zu übernehmen“, sagte er.

Mitglieder sprechen dem Vorstand ihr Vertrauen aus

Die Mitglieder sprachen bei den weiteren Neuwahlen allen Amtsinhabern aus dem geschäftsführenden Vorstand ohne Gegenstimme für jeweils eine weitere Wahlperiode von zwei Jahren ihr Vertrauen aus. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Hans-Joachim Tilgner, Kassiererin ist weiterhin Heidrun Teichgräber, Schriftführer bleibt Günther Werner. In ihren Ämtern bestätigt wurden auch zwölf Beisitzer sowie sieben Zeitungsausträger für die Zustellung des Vereinshefts und des Rundschreibens mit Nachrichten aus dem Ortsverband.

Die Mitglieder der Siedlergemeinschaft Hohenbostel-Bördedörfer verfolgen die Berichte aus dem Vorstand. Quelle: Ingo Rodriguez

Mit derzeit insgesamt 442 Mitgliedern ist die Siedlergemeinschaft Hohenbostel-Bördedörfer laut Vorstand der zweitgrößte Ortsverband im Kreisverband Wohneigentum. Im vergangenen Jahr hatten die Siedler aus Hohenbostel und den weiteren Bördedörfern Bantorf, Winninghausen und Wichtringhausen insgesamt 27 Neuzugänge verzeichnet. Seit der Gründung des Ortsverbands Hohenbostel-Bördedörfer im Jahr 2006 haben sich die Mitgliederzahlen fast vervierfacht.

4000 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden

Der scheidende Vorsitzende Gromoll hatte vor den Wahlen gemeinsam mit seinem Stellvertreter auf die insgesamt 75 Aktivitäten aus dem Vorjahr zurückgeblickt – darunter 16 Informationsabende, Baumschnittlehrgänge, Treffen der Skat- und Rommé-Gruppe, aber auch Fahrten und Ausflüge. Auch für das Jahr 2020 seien bereits etwa 30 Veranstaltungen geplant – auch in Kooperation mit dem Naturschutzbund. Gromoll berichtete von insgesamt mehr als 4000 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden der Vorstandsmitglieder.

Kerngeschäft der Siedler bleibt aber die Interessenvertretung. Der Vorstand erinnerte deshalb auch noch einmal an die federführende Beteiligung der Siedler an der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs), bei der kritischen Begleitung der zögerlichen Planungen für den Neubau eines Grundwasserwerkes in Eckerde sowie an eine laufende Klage gegen die städtische Winterdienstsatzung.

Mitglieder beschließen Beitragserhöhung

Auch eine möglicherweise bevorstehende Erhöhung der Grundsteuer wollen die Siedler genau beobachten. „Wir schauen den Politikern auf die Finger und werden notfalls über den Landesverband klagen“, kündigte der stellvertretende Vorsitzende Tilgner an.

Um solche Leistungen auch künftig anbieten zu können, einigten sich die Mitglieder einstimmig auf die erste Beitragserhöhung seit sechs Jahren. Passive Mitglieder zahlen ab 2021 14 Euro pro Jahr, aktive Mitglieder 44 Euro. Damit folgte die Versammlung der Empfehlung des Vorstands, um steigende Abgaben an den Landesverband sowie die Kosten für das umgestaltete Rundschreiben zu decken.

Lesen Sie auch

Von Ingo Rodriguez