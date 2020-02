Freiwilligen-Zentrum fördert seit zehn Jahren das Ehrenamt

Barsinghausen

Das Freiwilligen-Zentrum Barsinghausen (FZB) hat sein zehnjähriges Bestehen am Freitagnachmitag mit einer kleinen Feierstunde für geladene Gäste und einem Tag der offenen Tür gefeiert. Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann und Birgit Merkel, Vizepräsidentein der AWO Region Hannover, würdigten die Arbeit des ehrenamtlichen FZB-Teams zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Stadt und AWO kooperieren bei der Trägerschaft für das Freiwilligen-Zentrum.

Initiative von Willi Rüßmann

Im Herbst 2009 hatte es auf Initiative des damaligen Sozialamtsleiters Willi Rüßmann die ersten Gespräche zur Einrichtung einer Informations- und Kontaktstelle für Ehrenamtliche gegeben. Nur wenige Woche später schloss die Stadt einen ersten Kooperationsvertrag mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) für eine gemeinsame Trägerschaft ab. Im Frühjahr 2010 bot das FZB die ersten Beratungsstunden im ASB-Sitz an der Siegfried-Lehmann-Straße an. Zwei Jahre später wechselte das Zentrum in den neuen ASB-Bahnhof, im Januar 2016 folgte der Umzug in die Marktstraße 33. Damit verbunden war ein Übergang der Trägerschaft vom ASB auf die AWO Region Hannover.

Zu den Gründern und ersten Mitarbeitern des Freiwilligen-Zentrums gehören Brunhilde Hering, Hartmut Jamm und Claus Bischoff. Dieses Trio ist auch nach zehn Jahren noch Teil des FZB-Teams und nimmt Aufgaben in der Koordination eigener Projekte sowie in der Vermittlung freiwilliger Helfer an Vereine und Institutionen wahr. Außerdem arbeiten rund zehn weitere Frauen und Männer im Büroteam.

Netzwerk für das Ehrenamt

„ Barsinghausen braucht das Freiwilligen-Zentrum und die ehrenamtliche Hilfe. Ohne diese Einrichtung wäre unsere Stadt ärmer“, sagte Bürgermeister Lahmann in der Feierstunde zum zehnjährigen Bestehen. Das FZB habe ein enges Netzwerk für das Ehrenamt geschaffen – mit eigenen Projekte wie den Ausbildungspaten, der Übersetzungshilfe, dem Projekt Schüler schulen Senioren am PC sowie dem neuesten Angebote „Groß und klein – keiner allein“ für die kurzfristige Kinderbetreuung.

Zudem kooperiere das FZB bei der Vermittlung freiwilliger Helfer mit einer Vielzahl von Vereinen und Institutionen in der Deisterstadt – vom Hospizdienst Aufgefangen und der AWO-Tafel über den Tierschutzverein und das Besucherbergwerk bis zu den Mentor-Leselernhelfern und dem Partnerbesuchsdienst des Seniorenbüros.

Projekt mit Zukunft

Als ein „Projekt mit Zukunft“ bezeichnete AWO-Vertreterin Merkel das FZB. Vom ehrenamtlichen Engagement vieler freiwilliger Helfer profitiere die ganze Gesellschaft. „Das Ehrenamt schlägt Brücken und ist ein gutes Scharnier für den inneren Zusammenhalt, weil hier Menschen füreinander da sind“, erläuterte Merkel, die zum Dank eine Urkunde für zehn Jahre Freiwilligen-Zentrum überreichte.

Das FZB in der Marktstraße 33 hat montags bis freitags jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie donnerstags auch am Nachmittag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist das Büro per Telefon unter (05105) 6610399 sowie online auf www.freiwilligen-zentrum-barsinghausen.de.

Von Frank Hermann