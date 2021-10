Auch in der Corona-Krise und mit den damit einhergehenden Einschränkungen ist das bürgerschaftliche Engagement vieler Barsinghäuser ungebrochen. So hat die Stadt Barsinghausen in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 68 Ehrenamtskarten als Dankeschön für freiwillig engagierte Frauen und Männer ausgegeben.