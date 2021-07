Barsinghausen

Ausverkauftes Haus bei der dritten Premiere der Deister-Freilichtbühne im Sommer 2021: Nahezu 250 Besucher haben am Freitagabend die erste Aufführung der Komödie „Frau Müller muss weg“ gesehen. Mehr Zuschauer lässt das Hygienekonzept im Publikumsraum mit mehr als 700 Plätzen derzeit nicht zu. Dennoch: „Wir sind froh und glücklich, nach der langen Corona-Pause endlich wieder vor so vielen Leuten spielen zu können“, sagte die Bühnenvorsitzende Julia Nuñez-Bartolomé bei der Begrüßung.

Bereits im Vorjahr 2020 stand die Komödie von Lutz Hübner auf dem Spielplan der Deister-Freilichtbühne – allerdings fiel die gesamte Saison der Corona-Pandemie zum Opfer. Nun nimmt das Ensemble unter der Regie von Renate Rochell einen neuen Anlauf für das Sechs-Personen-Stück. Weil nur wenige Akteure gleichzeitig auf der Bühne stehen und somit die direkten Kontakte überschaubar bleiben, musste der Verein nicht umdisponieren.

Viel Witz und Tempo

So kommt das Publikum in den Genuss eines amüsanten Kammerspiels mit viel Witz und Tempo. Bei der Premiere am Freitagabend zeigten die sechs Darsteller eine große Spielfreude und eine starke Teamleistung im chaotischen Klassenkampf zwischen den Eltern der 4b und Lehrerin Sabine Müller (Julia Nuñez-Bartolomé). Weil die Mütter und Väter um die Schulkarrieren ihrer Kinder fürchten, steht für sie fest: Frau Müller muss weg!

Schließlich gibt es in drei Monaten die wichtigen Übergangszeugnisse. Weil aber die Noten der Sprösslinge nichts Gutes verheißen, schrillen bei Papi und Mami die Alarmglocken. Als Schuldige muss die Klassenlehrerin herhalten, da sind sich die besorgten Erziehungsberechtigten einig. Allerdings läuft der Elternabend schnell aus dem Ruder – und wird immer mehr zum heißen Tanz auf dem Vulkan der Eitelkeiten und Eifersüchteleien.

Im Kinofilm „Frau Müller muss weg“ von 2015 spielten unter anderem Anke Engelke, Alwara Höfels und Justus von Dohnanyi mit.

Es wird laut zwischen Katja Grabowski (Franziska Talhof) und Wolf Heider (Oliver Hoede). Quelle: Frank Hermann

Regisseurin Renate Rochell ist im zehnten Jahr dabei

Regisseurin Renate Rochell gelingt es in ihrer Inszenierung, die emotionale Achterbahnfahrt im Klassenzimmer der 4b zwischen Leistungsdruck und Lebenskrise mit leichter Hand auf die Waldbühne zu übertragen. Bereits im zehnten Jahr arbeitet Rochell als Regisseurin an der Deister-Freilichtbühne. In der ersten Saison inszenierte sie das Familienstück „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“.

Lehrerin Sabine Müller (von links, Julia Nuñez-Bartolomé) wehrt sich gegen die Vorwürfe der Eltern mit Patrick und Marina Jeskow (Malte Großestrangmann und Nele Balke). Quelle: Frank Hermann

In der verkürzten Corona-Saison 2021 hat die Deister-Freilichtbühne mit dem Familienstück „Die Wawuschels mit den grünen Haaren“, mit der szenischen Lesung „Keine Leiche ohne Lily“ sowie mit „Frau Müller muss weg“ einen guten Start hingelegt. „Mit den ersten Wochen sind wir zufrieden“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Malte Großestrangmann. Jedoch sei der Zuspruch auch noch ausbaufähig.

Kinder lieben die Wawuschels

Immerhin: „Die Kinder lieben unsere Wawuschels mit den grünen Haaren. Und die szenische Lesung hat als positive Überraschung gezeigt, das solch eine Aufführung auf unserer Bühne gut funktioniert“, erläutert der Vize.

Lehrerin Sabine Müller (Julia Nuñez-Bartolomé) fühlt sich von den Vorwürfen der Eltern getroffen. Quelle: Frank Hermann

Die weiteren Aufführungstermine für „Frau Müller muss weg“: Freitag, 6. August, 20 Uhr; Sonnabend, 7. August, 16.30 Uhr; Sonnabend, 14. August, 20 Uhr; Freitag, 20. August, 20 Uhr; Sonntag, 22. August, 16.30 Uhr; Sonnabend, 4. September, 20 Uhr sowie Freitag, 10. September, 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im ASB-Bahnhof Barsinghausen sowie online auf deister-freilicht-buehne.de.

Von Frank Hermann