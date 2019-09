Freilichtbühne blickt schon auf die neue Saison

Barsinghausen

Schlussapplaus für die Deister-Freilichtbühne: Nach dem letzten Vorhang für die Kriminalkomödie „Nach uns die Sintflut“ hat sich das Ensemble am Sonnabend zum Ende der Sommerspielzeit 2019 vom Publikum verabschiedet. Zu den 41 Vorstellungen mit den drei Saisonstücken kamen seit dem 25. Mai insgesamt 19.483 Besucher – im Vorjahr waren es 20.144 Zuschauer. Für die Spielzeit 2020 stehen die drei neuen Stücke fest: „Aladin und die Wunderlampe“ als Familienmusical sowie „Frau Müller muss weg“ und „Das Leben ist ein Fest“.

Eine Vorstellung fällt aus

Nur ganz knapp verpasste die Freilichtbühne in diesem Sommer die Marke von 20.000 Zuschauern. „Letzte Woche musste eine Aufführung wegen starker Regenfälle ausfallen. Vielleicht hätten wir es sonst geschafft“, sagte der stellvertretende Bühnenvorsitzende Malte Großestrangmann. Für den Verein sei die Spielzeit 2019 dennoch ein großer Erfolg mit viel positiver Publikumsresonanz für das Familienmusical „Des Kaisers neue Kleider“ sowie für das Musical „La Cage aux Folles“ und den Krimi „Nach uns die Sintflut“.

„Immer wieder haben wir viel Anerkennung für unsere professionelle Arbeit und für unsere Stückauswahl erhalten. Das war in diesem Sommer wirklich sehr auffällig“, betonte Großestrangmann. Das gesamte Ensemble habe sich mit viel Herzblut und Leidenschaft in die Theateraufführungen eingebracht – „und das spüren die Leute im Publikum natürlich“, erläuterte der stellvertretende Bühnenchef. Zum Abschluss der Saison seien bei einigen Akteuren auch Tränen geflossen, weil die Bühne nun in die Winterpause geht.

Ein alter Theaterbrauch zum Saisonabschluss: Julia Nunez-Bartolomé und Malte Großestrangmann vergraben symbolisch das Rollenbuch auf der Bühne. Quelle: Frank Hermann

Zur letzten Aufführung mit der Krimikomödie „Nach uns die Sintflut“ kamen am Sonnabend noch einmal 442 Besucher in die Waldbühne. Einem alten Theaterbrauch folgend, haben die Bühnenvorsitzende Julia Nunez-Bartolomé und Stellvertreter Großestrangmann im Anschluss an die Vorführung symbolisch das Rollenbuch auf der Bühne vergraben – und zugleich einen Ausblick auf den Sommer 2020 gegeben.

Aladin als Familienmusical

Auf dem neuen Spielplan stehen das Familienmusical „Aladin und die Wunderlampe“ aus den Märchen aus 1001 Nacht sowie die beiden Komödien „Frau Müller muss weg“ nach dem gleichnamigen Theaterstück von Lutz Hübner und „Das Leben ist ein Fest“ von Olivier Nakache und Éric Toledano, den Machern des Welterfolgs „Ziemlich beste Freunde“. Von diesen drei Stücken verspricht sich die Freilichtbühne laut Malte Großestrangmann eine gelungene Mischung für das Publikum – mit viel Spaß und einigen Denkanstößen.

Zur Abschlussvorstellung kommen 442 Besucher in die Deister-Freilichtbühne. Quelle: Frank Hermann

Für das Aladin-Musical übernimmt Sitta Breitenfellner die Regie, und inszeniert damit überhaupt zum ersten Mal ein Stück für die Deister-Freilichtbühne. Mit Renate Rochell für „Frau Müller muss weg“ und Ulli Matthaeus für „Das Leben ist ein Fest“ kommen zwei routinierte Freilichtbühnen-Regisseure zum Einsatz. Unterstützung erhält Matthaeus zudem von Elisabeth Frank, die in diesem Sommer ihre Regiepremiere mit der Krimikomödie gefeiert hat.

Castings im November

Nach einer mehrwöchigen Pause beginnen im November mit den Castings und den ersten Rollenbesetzungen die Vorbereitungen in der Freilichtbühne auf die neue Spielzeit. Neue Mitspieler und Helfer hinter den Kulissen sind willkommen. Auskünfte gibt der Verein auf der Internetseite www.deister-freilicht-buehne.de.

