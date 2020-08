Barsinghausen

Drei sogenannte Smart-Benches stehen in der Barsinghäuser Innenstadt. Diese modernen Sitzgelegenheiten bieten nicht nur Platz zum Ausruhen, sondern dank ihres technischen Innenlebens auch kostenlose Internetverbindungen per WLAN sowie eine Aufladefunktion für Smartphone-Akkus. Zwei Jahren nach dem Aufbau der Bänke zieht die Stadtverwaltung ein positives Zwischenfazit.

Positive Rückmeldungen

Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene nutzen nach Angaben von Bürgermeister Marc Lahmann die Smart-Benches am Thie, am Europaplatz sowie vor der Stadtsparkasse am östlichen Ende der Fußgängerzone. „Wir bekommen immer wieder zustimmende Rückmeldungen für dieses Angebot“, sagt Lahmann.

Integrierte Solarzellen

Der Sonnenschein habe in den vergangenen Wochen ebenfalls seinen Beitrag für einen starken Zuspruch geleistet, denn integrierte Solarzellen verwandeln die Sonnenenergie in elektrischen Strom zum Surfen im Internet und zum Aufladen des Akkus. Dieser technische Ansatz passe gut zu den Bemühungen der Stadt Barsinghausen, die Nutzung erneuerbarer Energien voranzutreiben und unabhängiger von fossilen Energieträgern zu werden.

Beim Aufbau der Smart-Benches wurde die Stadt Barsinghausen von vier Partnern unterstützt – von den Stadtwerken und der Stadtsparkasse Barsinghausen sowie von der Klimaschutzagentur Hannover und vom Energieversorger Avacon.

Von Frank Hermann