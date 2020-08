Barsinghausen

Die Barsinghäuser Frauenberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) in der Marktstraße hat knapp acht Monate nach ihrer Eröffnung eine positive Zwischenbilanz gezogen. Sie habe bisher 23 Klientinnen betreut, berichtete Beraterin Anne Vogt bei einem Besuch einer Abgeordnetengruppe der SPD-Regionsfraktion in der neuen Einrichtung. Die Corona-Pandemie hat den Betrieb allerdings monatelang erheblich behindert.

„In den ersten beiden Monaten kamen viele Frauen zu mir, doch dann kam Corona, und es wurde ruhig“, berichtete Vogt. Telefonische Beratungen seien in dieser Zeit schwierig gewesen. „Die Gefahr, dass der Partner mithört, schreckt die Frauen zurecht ab“, erläuterte Vogt. Seit der Aufhebung des Lockdowns nehme der Beratungsbedarf wieder zu.

Psychische Gewalt oft Anlass für Beratung

Die Eröffnung der AWO-Beratungsstelle in Barsinghausen ist Teil des flächendeckenden Frauenberatungsstellenkonzeptes der Region Hannover, das eine verlässliche Versorgung für Beratungsanliegen von Frauen als Ziel hat.

Trennung, Scheidung und psychische Gewalt seien die vorwiegenden Beweggründe, warum Frauen die Beratungsstelle aufsuchen, berichtete Vogt. „Das Alter der Frauen liegt zwischen 22 und 40 und zwischen 50 und 80 Jahren.“ Ein Teil der Frauen trenne sich erst von ihrem Partner, wenn die Kinder aus dem Haus seien. „Zu mir kommen aber auch ältere Frauen, die eine Krise haben“, sagte die Beraterin. Die Frauen seien sehr aufgeregt beim ersten Besuch der Beratungsstelle. „Meine erste Aufgabe ist es, ihnen diese Aufregung zu nehmen.“ Wenn sich während der Beratungen herausstellt, dass die Frauen verschiedene Probleme haben und beispielsweise eine Therapie brauchen, vermittelt Vogt sie an die geeigneten Stellen weiter.

Jede dritte Frau hat Gewalterfahrung

Nach Einschätzung des AWO-Teams spiegelt die Zahl der Beratungen den tatsächlichen Beratungsbedarf in Barsinghausen und Umgebung nicht wider – dieser sei viel höher. „Laut Studien erlebt jede dritte Frau in ihrem Leben Gewalt“, sagte Ute Vesper, Fachbereichsleiterin Frauen bei der AWO-Region Hannover. „Die Dunkelziffer ist noch viel höher – und es dauert lange, bis sich die betroffenen Frauen Hilfe holen.“

Die Gäste von der SPD, die der Sozial-AG und der Gleichstellungs-AG der Regionsfraktion angehören, sind derzeit in der Region Hannover unterwegs und besuchen verschiedene Einrichtungen. „Für unsere politische Arbeit ist es wichtig, dass wir aus erster Hand erfahren, welche Probleme insbesondere im Bereich der häuslichen und sexualisierten Gewalt vorherrschen und welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden“, sagte Cornelia Busch, Sprecherin der Arbeitsgruppe Gleichstellung der SPD-Regionsfraktion. „Vor allem wollen wir aber auch herausfinden, wo wir als politische Vertreterinnen konkret helfen können.“

Landesförderung als Wunsch

Vesper und die Politikergruppe betonten die gute Lage der Beratungsstelle mitten in der Barsinghäuser Fußgängerzone – dadurch sei sie einfach zu erreichen und werde wahrgenommen. Vesper richtete allerdings einen Wunsch an die Politik: Sie plädierte für die Aufnahme der Beratungsstelle in die Förderung des Landes Niedersachsen, damit die Zahl der Personalstunden von der jetzigen halben Stelle aufgestockt werden könne. „Ich nehme das auf“, sagte SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler, die die Regionspolitiker begleitete.

Die Frauenberatungstelle werde künftig auch einmal monatlich eine Rechtsberatung von einer Anwältin für Familienrecht anbieten, kündigte Vogt an Eine solche Beratung sei etwa für Frauen wichtig, die sich nach einer Trennung oder Scheidung zivilrechtlich informieren wollen.

Von Andreas Kannegießer