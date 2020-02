Frauen stricken und häkeln für die gute Sache

Barsinghausen

Stricken, häkeln – und damit Gutes tun für soziale Einrichtungen in der Stadt Barsinghausen: Eine private Handarbeitsgruppe mit Frauen aus der Siedlergemeinschaft hat ihre Strick- und Häkelwaren für 700 Euro verkauft und davon 300 Euro für den Kindergarten Baschelino des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und 400 Euro die Interessengemeinschaft (IG) Eltern geistig Behinderter gespendet.

Einmal im Monat treffen sich die rund zehn Frauen aus der Gruppe zum Handarbeiten mit Nadel und Garn. „Dabei entstehen hübsche Mützen, Strümpfe, Socken, Handschuhe, Decken und auch Kuscheltiere“, sagt Petra Mehnert als Sprecherin der Gruppe. Beim Adventsfeuer und der Mitgliederversammlung der Siedler richte die Gruppe dann immer einen kleinen Verkaufsbasar ein.

Sozialer Zweck spornt an

Schon vor einiger Zeit sei bei den monatlichen Treffen die Idee entstanden, die Verkaufserlöse für soziale Zwecke zu spenden. „Das spornt uns zusätzlich an. Es ist ein schönes Gefühl, kreative Sache herzustellen und damit auch noch helfen zu können“, sagt Mehnert.

Erste Spenden gingen vor einiger Zeit an die Kinderonkologie und die Frühchen-Päppelstation der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH), an die Kinderhilfe Ukraine sowie an die private Kinderbude und die Lesemütter der Adolf-Grimme-Schule. Zuletzt hatten die Frauen im Frühjahr 2019 etwa 50 originelle Kuscheltiere für die ASB-Rettungswagen gestrickt – als Tröster für Kinder in Notfällen.

IG baut Kreativwerkstatt

Vom jüngsten Verkaufserlös profitieren nun die IG Eltern geistig Behinderter und der Baschelino-Kindergarten. Von der 400-Euro-Spende will die IG demnächst weitere Arbeiten beim Innenausbau ihrer Kreativwerkstatt an der Rehrbrinkstraße bezahlen – zum Beispiel für einen sicheren Treppenaufgang ins Dachgeschoss und die Montage von Fußleisten.

„Ohne finanzielle Zuwendungen kommen wir mit unserem Projekt nicht voran. Darum freuen wir uns über jede Spende, die uns weiterbringt“, sagt die IG-Vorsitzende Ursula Goldschmidt. Ziel sei es, im Sommer zumindest die ersten Kreativangebote für die Bewohner des benachbarten Diakonie-Heimes anbieten zu können. Um die Werkstatt auch für weitere Nutzer öffnen zu können, muss zunächst noch ein Toilettenhäuschen gebaut werden. Dafür rechnet die IG laut Goldsschmidt mit Kosten von 35.000 Euro.

Baschelino braucht Spielzeug

Der ASB-Kindergarten Baschelino investiert seine 300 Euro vor allem in den Bau eines Aquariums. „Außerdem können wir auch immer wieder neue Spielsachen für die Kinder gebrauchen“, sagt Melanie Zitzmann, Leiterin der Betreuungseinrichtung mit 15 Krippen- und 25 Kindergartenplätzen.

Für die Strick- und Häkelfrauen geht das soziale Engagement weiter: „Wir überlegen schon, welche Einrichtung wir das nächste Mal mit einer Spende unterstützen können“, sagt Mehnert.

Von Frank Hermann