81-Jährige wird bei Autounfall verletzt

Barsinghausen

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitag eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 12.50 Uhr wollte eine 66-Jährige aus Barsinghausen mit ihrem VW von der Kirchdorfer Straße nach links in die Hannoversche Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Opel, der Vorfahrt hatte. Die 81-jährige Opelfahrerin aus Barsinghausen wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. An beiden beteiligten Autos entstand ein Sachschaden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Barsinghausen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Lisa Malecha