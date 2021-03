Barsinghausen

Klangkunst unter der Klosterlinde: In einem Projekt des IntraRegionale-Netzwerkes mehrerer Kunstvereine aus der Region Hannover entwickelt die Künstlerin Franziska Windisch, die in Köln und Brüssel lebt, eine Installation für den Bereich zwischen Kloster und Kirche. Mit diesem kreativen Vorhaben beteiligt sich der Kunstverein Barsinghausen am Klangkunstfestival der IntraRegionale 2021 vom 13. Juni bis zum 18. Juli.

Elf Standorte in der Region

Windisch hat sich für eine Teilnahme an dem Projekt beworben – wie 168 weitere Künstler aus der ganzen Welt, die einen Beitrag zum Festival an insgesamt elf Standorten in der Region Hannover leisten wollten. „Aus den Bewerbungen hat eine Jury dann elf Künstler ausgewählt, darunter auch Franziska Windisch“, erläutert Frank Nordiek von den Organisatoren der IntraRegionale 2021. Zu den Standorten gehören außer Barsinghausen unter anderem die Bergterrassen in Benthe sowie Völksen, Langenhagen, Neustadt und Lehrte.

Die jeweiligen Beiträge für das Klangkunstfestival, unterstützt von der Hörregion Hannover, müssen laut Nordiek einen direkten Bezug zum Standort haben. „Das heißt für die Künstler, dass sie sich mit dem Ort und mit der Umgebung auseinandersetzen müssen“, betont der Organisator. In Barsinghausen habe sich der Kunstverein für den Platz unter der Klosterlinde entschieden: Einen prägnanten und geschichtsträchtigen Ort mit dem Kloster als Keimzelle Barsinghausens in unmittelbarer Nachbarschaft.

Wirkung auf die Menschen

In ihrer Bewerbung hatte Windisch diesen Platz im öffentlichen Raum bereits als ihren Favoriten für eine Teilnahme ausgewählt. Dieses Areal unter der knorrigen Linde vermittle die Atmosphäre der klösterlichen Stille und liege zudem am Übergang zwischen Innenstadt und Deister. „Diese Umgebung mit ihrer Wirkung auf die Menschen will ich in meine Kunst einfließen lassen“, kündigt Windisch an, die am Freitag zum ersten Mal den Platz besichtigt und sich einen persönlichen Eindruck verschafft hat.

Erste Ideen für ihre Klangkunst-Installation unter der Klosterlinde seien schon vorhanden. Denkbar sei eine Mischung aus eigener Klangproduktion und der Aufforderung an die Besucher, selbst Musik oder Töne beizutragen. Aber das Projekt stehe ganz am Anfang, viele Dinge seien noch zu klären.

Begleitprogramm geplant

Der Kunstverein Barsinghausen als örtlicher Ausrichter hat nach Angaben von Sprecherin Dorothea Welzel im Vorfeld mehrere Standortalternativen in Betracht gezogen, sich aber für die Klosterlinde als ideale Präsentationsfläche für die Klangkunst entschieden. Mit den unmittelbaren Nachbarn aus Kloster, Kirche und Rathaus habe es Abstimmungsgespräche für die Realisierung des Projektes gegeben.

Zudem wolle der Kunstverein ein Begleitprogramm für das Klangkunstfestival entwickeln, zum Beispiel mit dem Angebot einer Kunstvermittlung für Kinder und Jugendliche. „Aber das hängt davon ab, was unter Corona-Bedingungen im Sommer überhaupt möglich sein wird“, sagt Dorothea Welzel. Bereits 2016 hatte sich der Kunstverein am ersten IntraRegionale-Projekt mit Landschaftskunst auf dem Haldengelände beteiligt.

Von Frank Hermann