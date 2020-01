Fotowettbewerb: Abiturienten setzen Kunststoffschweine gekonnt in Szene

Barsinghausen

Ein origineller Fotowettbewerb der Barsinghäuser Stadtsparkasse ist entschieden. Das kommunale Geldinstitut hatte die Abiturienten des vergangenen Jahres dazu ermuntert, Fotos von ihren Lieblingsplätzen einzureichen, die im Urlaub, in Haus und Garten oder an sonst wie attraktiven Plätzen entstanden sind. Bedingung war, dass jeweils ein kleines, von der Sparkasse zur Verfügung gestelltes Kunststoffschwein mit auf den Fotos zu sehen sein sollte. Eine Jury hat jetzt die eingegangenen Fotos gesichtet und die schönsten Motive ausgewählt.

Das Siegerfoto von Marie Röttger ist in Australien entstanden. Quelle: Privat

Der erste Preis und 500 Euro Siegprämie sind an Marie Röttger gegangen, die ein in Sydney ( Australien) entstandenes Foto des Schweins mit einer Brücke im Hintergrund eingereicht hatte. An der Siegerehrung konnte Marie nicht teilnehmen, weil sie sich noch immer wegen eines längeren Auslandsaufenthalts in Australien befindet. Den zweiten Preis – der mit 250 Euro dotiert ist – hat die Jury Julie Eichner zuerkannt, die ihr Schwein im Gegenlicht im Deister sehr gekonnt in Szene gesetzt hat.

Julie Eichner hat ihr Plastikschwein om Deister in Szene gesetzt. Quelle: Privat

Valerie Kamberg hat das Sparkassenschwein sogar mit auf Tauchstation genommen, als sie unter Wasser im Indischen Ozean vor Madagaskar unterwegs war. Der dritte Platz im Wettbewerb brachte Valerie noch einen Geldpreis von 125 Euro ein. Alle eingereichten Fotos des Wettbewerbs sind im Internet auf der Seite ssk-barsinghausen.de/abi2019 zu sehen.

Valerie Kamberg ist mit ihrem Schwein vor Madagaskar auf Tauchstation gegangen. Quelle: Privat

Von Andreas Kannegießer