Die Flüchtlingsunterkünfte in in Egestorf, Kirchdorf und Barsinghausen werden mit jeweils einem Hotspot für WLAN in ausgestattet. Das hat der Rat der Stadt Barsinghausen am Donnerstagabend beschlossen.

Die Grünen hatten den Anschluss ans Internet gefordert. Allerdings mussten sie ihren Antrag abändern, damit er auf die mehrheitliche Zustimmung der Ratsmitglieder stieß. Ursprünglich hatten die Grünen eine Umlage der Kosten auf die Miete gefordert, die der Region mitgeteilt und soweit möglich abgerechnet werden sollte. Nun soll stattdessen ein Abrechnungskonzept erstellt werden, damit die Maßnahme für die Stadt grundsätzlich kostenneutral bleibt. Die entstehenden Kosten sollen also über entsprechende Nutzungsentgelte refinanziert werden.

„Ein Internetzugang ist ein Nachteilsausgleich für die Lebenssituation der Bewohner der Unterkünfte – umso mehr in den aktuellen Corona-Zeiten. Er ist eine grundlegende Voraussetzung für ihre gesellschaftliche Teilhabe: für offizielle Informationen, familiäre Kontakte, Deutschkurse, Schulungen sowie Schule, Verpflichtungen bei Ämtern sowie Arbeitsplatz- und Wohnungssuche“, hatten die Grünen ihren Antrag begründet. Unter anderem hatten sich auch diverse Schulleiter für die Ausstattung mit Hotspots ausgesprochen. Denn ohne Internetzugang bleibt den Schülern der Zugang zum digitalen Unterricht und Homeschooling verwehrt.

