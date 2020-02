Feuerwehr muss hilfloser Frau helfen und Ölspur entfernen

Barsinghausen

Der Langenäcker ist am Mittwochmorgen ab der Einfahrt Hans-Böckler-Straße für eine Stunde gesperrt gewesen. Der Grund war eine Ölspur vor der Bushaltestelle der Adolf-Grimme-Schule, die die Feuerwehr beseitigen musste. Bevor die Einsatzkräfte eingreifen konnte, hatte der Regen das meiste Öl schon weggespült. Den Rest streute die Feuerwehr großflächig ab.

Türöffnung wegen hilfloser Frau

Die Feuerwehr hatte sich nach der Alarmierung nicht gleich um die Ölspur kümmern können, weil sie zunächst einer hilflosen Frau helfen musste, die sich hinter der verschlossenen Tür einer Wohnung an der Potsdamer Straße befand. „Da es sich um einen Einsatz mit Menschengefährdung handelte, wurde zuerst diese Einsatzstelle an der Potsdamer Straße angefahren“, berichtet Feuerwehrsprecher Björn-Sören Geestmann. Vor Ort öffnete die Feuerwehr die Tür. „Die Frau war zwar ansprechbar, aber in einem hilflosen Zustand“, sagt Geestmann. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Von Jennifer Krebs