Barsinghausen

Die Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr hat in der Nacht zu Dienstag eine Ölspur im Gewerbegebiet Reihekamp beseitigen müssen, nachdem die Polizei die rund 30 Meter lange Spur als potenziell gefährlich für Verkehrsteilnehmer eingestuft hatte. Die Feuerwehr wurde um 3.29 Uhr zu dem Einsatz alarmiert.

Unbekanntes Fahrzeug hat Kraftstoff verloren

In einem Kurvenbereich in einer Sackgasse an der Straße Reihekamp hatte ein unbekanntes Fahrzeug Kraftstoff verloren. Die Feuerwehr stellte Warnschilder auf, streute die Kraftstoffspur mit Bindemittel ab, nahm das Bindemittel später wieder auf und entsorgte es. Im Einsatz waren fünf Feuerwehrleute mit einem Fahrzeug sowie die Polizei Barsinghausen mit einem Streifenwagen. Einsatzende war um 4.15 Uhr.

Von Andreas Kannegießer