Barsinghausen

Einen Lehrgang unter ganz besonderen Bedingungen hat die Feuerwehr Barsinghausen unter Leitung von Stadtausbildungsleiter Volker Bothe durchgeführt. Der Truppmann Lehrgang Teil 1, der wegen Corona im Frühjahr nicht stattfinden durfte, konnte nun unter Hygieneauflagen durchgeführt werden.

Nicht nur, dass die Teilnehmerzahl mit 14 eher gering war, mussten die Teilnehmer unter anderem auch während der praktischen Ausbildung ihren Mund-Nasen-Schutz tragen. Die geringere Anzahl an Teilnehmern habe sich für diesen Lehrgang als positiv herausgestellt, denn so konnten die Hygieneregeln und Abläufe getestet werden, teilte Feuerwehrsprecher Henk Bison mit.

Insgesamt sieben Frauen und sieben Männer im Alter von 16 bis 53 Jahren haben am Lehrgang teilgenommen. Sieben von ihnen waren vorher in der Jugendfeuerwehr. Die Teilnehmer kamen aus sieben Ortsfeuerwehren der Stadt Barsinghausen.

14 Feuerwehrleute bestehen Prüfung

Die Ausbildung bestand aus einem theoretischen Teil, in dem es unter anderem um Rechtsgrundlagen, Unfallverhütungsvorschriften, Gefahren der Einsatzstelle, Fahrzeugkunde und Seelsorge im Feuerwehrdienst ging. In der Praxis ging es um den klassischen Löschangriff, aber auch kombinierte Übungen mit Löschangriff und dem Einsatz von tragbaren Leitern oder der Schaumangriff mit dem Ausleuchten der Einsatzstelle. Außerdem wurde die Handhabung der Strahlrohre unter realen Bedingungen geübt.

Am Sonnabend, 26. September, fuhren die Teilnehmer nach Ronnenberg zur Feuerwehrtechnischen Zentrale, um dort das erlernte Wissen in Theorie und Praxis, unter den Augen der Abnehmer, unter Beweis zu stellen. In normalen Zeiten hätte die Abnahme in Barsinghausen stattgefunden und die Teilnehmer hätten im Anschluss ihre Lehrgangsbescheinigungen von Vertretern der Stadt, der Regionsfeuerwehr und dem Stadtbrandmeister, im Rahmen einer kleinen Feierstunde, entgegennehmen können.

Alle 14 Teilnehmer haben ihre Prüfung bestanden und werden nun in den nächsten zwei Jahren ihr Wissen im Rahmen eines vorgegebenen Stundenplanes erweitern, um dann ihre Truppmann Ausbildung endgültig zu beenden. Ab dann werden sie den Feuerwehren als vollwertige Einsatzkräfte zur Verfügung stehen.

24 Feuerwehrleute beenden Ausbildung

Diesen Schritt konnten bereits Ende September 24 Teilnehmer vollenden, indem sie unter den Augen von Stadtausbildungsleiter Volker Bothe die Abnahme zur Truppmann Ausbildung Teil 2 durchgeführt haben. Auch hier konnten alle Teilnehmer mit einem positiven Ergebnis in ihre 14 Ortsfeuerwehren zurückkehren.

Von Lisa Malecha