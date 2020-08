Barsinghausen

Der Aufzug am Barsinghäuser Bahnhof bereitet wieder einmal Probleme. Die Barsinghäuser Feuerwehr musste am späten Dienstagnachmittag eine Person befreien, die in dem Aufzug steckengeblieben war. Nach Mitteilung der Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr setzten die Einsatzkräfte die Steuerung der Kabine außer Betrieb und fuhr die eingeschlossene Person mittels Notsteuerung auf das untere Aufzugsniveau. Dort konnte die Aufzugstür mit einem Schlüssel geöffnet werden. Der Aufzug wurde anschließend außer Betrieb genommen. Im Einsatz waren sechs Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst. ka

Von Andreas Kannegießer