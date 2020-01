Hohenbostel

Ein Kleinbrand in einem Gebüsch hat am Freitagnachmittag einen Feuerwehreinsatz der Hohenbosteler Ortsfeuerwehr ausgelöst. An der Bahnstrecke zwischen Winninghausen und Barsinghausen hatte ein Lokführer während der Fahrt eine Rauchsäule aus der Böschung an den Gleisen bemerkt und die Helfer alarmiert.

Nachdem die Feuerwehr die Strecke zwischen dem Haltepunkt Winninghausen und dem Bahnübergang Alte Ziegelei erkundet hatte, stellte sie einen kleinen Entstehungsbrand in Höhe der Kleingartenkolonie an der Bäckerstraße fest. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Nach rund 20 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, und auch die S-Bahn konnte wieder mit normaler Geschwindigkeit fahren. Diese hatte während des Einsatzes aus Sicherheitsgründen nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen.

Von Sarah Istrefaj