Eine neue Fotoausstellung in der Stadtsparkasse Barsinghausen zeigt 30 Schwarz-weiß-Bilder von Fotografenmeisterin Christiane Neupert mit Motiven aus den USA. Bis zum 7. Februar sind die Werke eines fotografischen Langzeitprojektes unter dem Titel „Es war einmal ... Amerika“ zu sehen.

Faszination USA: Fotografin stellt eindrucksvolle Aufnahmen in der Stadtsparkasse aus

