Mehrere Autofahrer haben in den vergangenen Tagen ihre Fahrzeuge an der Ausfahrt des Feuerwehrgerätehauses an der Egestorfer Straße abgestellt. Im Ernstfall müssten sich die Einsatzkräfte erst eine Lücke zwischen den falsch geparkten Autos bahnen, wertvolle Zeit ginge verloren. Die Stadt will solche Verstöße konsequent ahnden.