Falsche Polizisten betrügen Barsinghäuserin um 13.500 Euro

Barsinghausen

Zwei Hildesheimer haben vier Seniorinnen um fast 59.000 Euro betrogen. Sie gaben sich bei den Taten im Dezember 2017 und Januar 2018 als Polizisten aus. Betroffen war auch eine Frau aus Barsinghausen, die 13.500 Euro an die beiden Täter überreichte. Eine 78-jährige Frau aus Hemmingen wurde um 12.250 Euro betrogen, eine Springerin um 3000 Euro und eine Hamelnerin um 30.000 Euro. Beide Täter haben ein Geständnis abgelegt. Der auf mehrere Verhandlungstage angesetzte Prozess hat jetzt am Landgericht in Hannover begonnen.

Ein Täter wird auf frischer Tat gefasst

Der Ablauf der Taten war immer gleich: Einer der beiden Männer (28) rief die Frauen an, gab sich als Polizist aus und bat entweder um finanzielle Hilfe oder behauptete, das Geld der Seniorinnen schützen zu wollen. Der zweite Täter (24) holte das Geld dann an dem Ort ab, der zuvor telefonisch vereinbart worden war.

Die Verbrechen sollen von einer Organisation in der Türkei aus gelenkt worden sein. Die letzte der vier Taten geschah in Hemmingen. Dabei wurde der Täter, der das Geld abholen wollte, auf frischer Tat ertappt. Der zweite Angeklagte wurde wenige Tage später an seinem Arbeitsplatz verhaftet. „Den Job habe ich dann verloren“, sagte der Metallgießer in der Verhandlung.

Bewährungsstrafe ist „nicht naheliegend“

Anwalt Matthias Kracke fragte gleich zu Beginn der Verhandlung, ob Verständigungsgespräche mit den Opfern Sinn machen würden. Dabei gehe es ihm vor allem darum, für seinen Mandanten, der die Telefongespräche mit den Opfern geführt hatte, noch eine Bewährungsstrafe zu bekommen. Richter Martin Grote sagte, dass eine Bewährungsstrafe für diesen Täter „nicht naheliegend“ sei. In Absprache mit seinem Mandanten verzichtete der Anwalt dann auf die Gespräche.

Auf eine Bewährung hoffen kann jedoch der zweite Täter. Dessen Anwalt Philipp Götze teilte mit, dass sein Mandant eines Tages von dem Haupttäter angesprochen und gefragt wurde, ob er Geld brauche. „Da mein Mandant zu dem Zeitpunkt arbeitslos war, brauchte er Geld“, sagte Götze. Dabei sei dem 24-Jährigen bewusst gewesen, dass das alles wohl nicht ganz legal sei. „Doch Details über den Hintergrund hat er nicht erfahren“, sagte Götze.

Täter gab sich als Kommissar Stein aus

Auch Zeugen wurden in dem Prozess bereits befragt. Das erste Opfer war im Dezember 2017 eine 78-jährige Springerin. Sie schilderte, dass ein „Kommissar Stein“ sie angerufen habe und erzählte, dass eine andere Frau aus Springe ausgeraubt wurde und jetzt in großer Not sei. Der Täter bat das Opfer, der Ausgeraubten finanziell zu helfen. „Normalerweise vertraut man ja auf das, was Polizisten sagen“, berichtete die 78-Jährige. Sie sei daraufhin zu ihrer Bank gefahren und habe 3000 Euro abgehoben, während der Täter zu Hause am Telefon blieb. „Ich sollte den Hörer nicht auflegen“, sagte die Springerin.

Der Täter bat sie dann, das Geld in einen Stoffbeutel zu legen und so in den Briefkasten zu stecken, dass er ein wenig herausgucke. Ein Kollege werde das Geld dann abholen. Als die Frau kurz darauf nachschaute, war das Geld weg. „Das war sehr schlimm für mich, denn ich bekomme nur wenig Rente. Noch heute träume ich nachts schlecht“, sagte sie. Eine angebotene Entschuldigung des Täters, der das Geld bei ihr abgeholt hatte, lehnte die Frau ab. „Das macht es auch nicht wieder gut“, sagte sie.

Der Prozess wird am Montag, 18. November, ab 9.15 Uhr im Landgericht Hannover im Saal 3H1 fortgesetzt.

Von Tobias Lehmann