Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen bleibt einstweilen weit entfernt von dem eigenen Anspruch, eine fahrradfreundliche Kommune zu sein: Im neuesten Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hat Barsinghausen erneut katastrophal abgeschnitten. Mit einer Gesamtbewertung von 4,4 (nach Schulnoten) belegt Barsinghausen in der Rangliste von 54 niedersächsischen Städten vergleichbarer Größe den 53. und damit vorletzten Platz.

Bundesweit reicht die Note gerade für Platz 380 unter 415 bewerteten Städten in der Größenklasse von 20.000 bis 50.000 Einwohner. Bedenklich ist, dass sich das Urteil über das Barsinghäuser Fahrradklima in den vergangenen Jahren beständig verschlechtert hat. Im Jahr 2014 hatte Barsinghausen im Test des ADFC noch eine Gesamtnote von 3,7 erreicht. 2018 war die Kommune mit 4,3 bewertet worden, nun ist die Durchschnittsnote noch einmal schlechter ausgefallen.

Zustand der Radwege besonders schlecht

Insgesamt 178 Personen haben sich an der Befragung beteiligt, zu der der ADFC im Herbst vergangenen Jahres aufgerufen hatte. Als besondere Schwächen für Barsinghausen stellt der Fahrradklima-Test den schlechten Oberflächenzustand der Radwege (Note 5,3) und die mangelnde Nutzung öffentlicher Fahrräder (Note 5,1) heraus. Mit der Note 5,0 sehr schlecht bewertet wurden auch die Aspekte fehlende Falschparkerkontrolle auf Radwegen, Breite der Radwege, Fahrradförderung in jüngster Zeit und Ampelschaltungen für Radfahrer.

Die Barsinghäuser Stärken in der Bewertung von fast 30 Einzelkriterien sind die Erreichbarkeit des Stadtzentrums per Fahrrad (Note 3,4), die Nutzung von Fahrrädern durch alt und jung (Note 3,4) und die Möglichkeit zum zügigen Radfahren (Note 3,5).

ADFC: Mehr Stellenwert für Radverkehr

Beim Vergleich mit der Situation in ähnlichen Kommunen schneidet Barsinghausen nur in einem einzigen Punkt deutlich besser ab als der Durchschnitt: Die Mitnahmemöglichkeit von Fahrrädern in öffentlichen Verkehrsmitteln wurde mit der Note 3,8 bedacht, während die Durchschnittsnote in Niedersachsen bei 4,2 liegt.

Fahrrad-Schutzstreifen, so wie hier entlang der Hauptstraße in Großgoltern, sollen vermehrt eingesetzt werden, um die Sicherheit von Fahrradfahrern zu verbessern. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Heidrun Bartz, Ortsgruppensprecherin des ADFC für Barsinghausen, bedauert das erneut schlechte Abschneiden der Deisterstadt. „Das Ergebnis macht mehr als deutlich, dass der Radverkehr in Barsinghausen in Politik und Verwaltung einen höheren Stellenwert erhalten muss“, sagt Bartz. Das von der Stadtverwaltung bereits vorgestellte Radverkehrskonzept für Barsinghausen sei dringend Schritt für Schritt umzusetzen, um das Radfahren sicherer und attraktiver zu machen. „Nur dann lässt sich der Radverkehrsanteil steigern“, meint die Ortsgruppensprecherin.

Bartz verweist darauf, dass die vergangenen beiden Jahre seit der Umfrage 2018 keinerlei Verbesserung in der Beurteilung der Umfrageteilnehmer für den Radverkehr in Barsinghausen gebracht hätten. „In Barsinghausen hat sich in den vergangenen Jahren für Fahrradfahrer gar nichts getan“, bedauert sie. „Da hat sich bei den Betroffenen viel Frust aufgebaut.“

In der Nachbarkommune Wennigsen dagegen habe es im selben Zeitraum etliche Verbesserungen für Radfahrer gegeben. Das wird auch in der Gesamtbewertung deutlich: Die Gemeinde Wennigsen ist von den Teilnehmern der Umfrage mit der Durchschnittsnote 3,49 beurteilt worden. Das bedeutet zugleich den besten Wert aller 21 Kommunen in der Region Hannover.

Von Andreas Kannegießer