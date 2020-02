„Man kennt uns und schätzt unsere Arbeit“: Freiwilligen-Zentrum Barsinghausen feiert zehnjähriges Bestehen

Barsinghausen

Vor zehn Jahren, im April 2010, hat das damals neu gegründete Freiwilligen-Zentrum Barsinghausen (FZB) mit einer ersten Sprechstunde seinen Betrieb aufgenommen – mit dem Anspruch, bürgerschaftliches Engagement zu stärken und Ehrenamtlichen eine sinnvolle Tätigkeit zu vermitteln. Initiator und Mitbegründer Hartmut Jamm sieht diese Maßgabe als erfüllt an, zumal das FZB auch viele eigene Projekte für die Mitarbeit freiwilliger Helfer anbietet. „Man kennt uns und schätzt unsere Arbeit“, lautet das Fazit von Jamm in seiner Zehn-Jahres-Rückschau.

Stadt und ASB als Träger

Inspiriert von der Freiwilligen-Agentur in Hannover entwickelte Jamm bereits ab 1998 die Idee von einer ähnlichen Einrichtung in Barsinghausen. In einer Kooperation von Stadt Barsinghausen und Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) als Träger entstand das Konzept von einer Anlaufstelle mit Sitz im ASB-Bahnhof zur Vermittlung freiwilliger Helfer an Vereine und Verbände. Weil der sanierte ASB-Bahnhof erst im Januar 2012 eröffnete, begann das FZB zunächst mit seinen Sprechstunden in der Begegnungsstätte Am Buchhorn sowie im ASB-Verwaltungsgebäude an der Siegfried-Lehmann-Straße.

„In der Startphase haben wir uns mit den ersten Helfern zu Engagementslotsen für Ehrenamtliche in Niedersachsen, den sogenannten Elfen, ausbilden lassen. Zu diesen ersten Elfen gehörten unter anderem Brunhilde Hering und Claus Bischoff vom FZB-Gründerkreis sowie später auch Monika Scheibe“, erläutert Hartmut Jamm.

Neuer Standort in der City

Zu einem Einschnitt kam es 2015/2016, weil sich der Arbeiter-Samariter-Bund aus der Trägerschaft zurückzog und die Räume im ASB-Bahnhof für eigene Zwecke beanspruchte. Daraufhin fand das Freiwilligen-Zentrum einen neuen Trägerverein mit der AWO Region Hannover sowie einen neuen Standort in der Fußgängerzone. „Dieser Wechsel hat unserer Arbeit zusätzlichen Schwung verliehen. Unsere neuen Räume direkt in der Innenstadt tragen dazu bei, dass wir noch bekannter werden und mehr Kundschaft haben“, sagt Jamm.

Vor diesem Hintergrund entwickle sich das FZB seit 2016 sowohl personell als auch inhaltlich immer weiter. Mittlerweile besteht das Büroteam aus bis zu 15 ehrenamtlichen Helfern, die sich für die täglichen Sprechzeiten von montags bis freitags sowie für die Betreuung der eigenen Projekte einsetzen. Zu diesen eigenen Projekten gehören insbesondere die Ausbildungspaten, Übersetzungshilfen, der beliebte Kurs „Schüler schulen Senioren am PC“ sowie als neues Angebot „Groß und klein – keiner allein“ in Kooperation mit der Stadt Barsinghausen: Hier springen ehrenamtliche Paten bei Bedarf ein, um für kurzfristig verhinderte Eltern die Kinderbetreuung zu übernehmen.

Mehr als 120 Neue pro Jahr

Nach Einschätzung von Hartmut Jamm lässt die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement innerhalb der Gesellschaft nicht nach. „Immer noch haben viele Leute richtig Lust darauf, ihre Fähigkeiten in der Freizeit sinnvoll einzusetzen. Insbesondere für soziale und gemeinnützige Zwecke. Diese Möglichkeiten wollen wir schaffen und die notwendigen Kontakte herstellen“, betont der FZB-Mitbegründer. Jedes Jahr meldeten sich mehr als 120 neue Interessenten beim FZB, die auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Aufgabe seien.

Tag der offenen Tür

Mit einem Tag der offenen Tür feiert das Freiwilligen-Zentrum am Freitag, 21. Februar, sein zehnjährigen Bestehen. Beginn ist um 15 Uhr in den Räumen an der Marktstraße 33. Besucher erhalten Einblicke in die FZB-Arbeit und können sich über Möglichkeiten des freiwilligen Engagements informieren.

