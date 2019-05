Brasinghausen

Die Barsinghäuser FDP will in Sachen Grundwasserwerk Eckerde Druck machen. Denn Aufgrund des Alters des Wasserwerks und der zunehmenden Dürreperioden befürchten die Politiker, dass die Wasserversorgung in Barsinghausen gefährdet sein könnte. Zudem werfen Norbert Wiegand und Bernhard Klockow dem Bürgermeister Marc Lahmann vor, den Neubau des Wasserwerks immer wieder zu verzögern – dieser streitet diese Vorwürfe allerdings vehement ab. Auch die SPD hatte im vergangenen Jahr den Umgang mit dem Neubau kritisiert. Auch sie hatten dem Bürgermeister vorgeworfen, das Projekt zu verzögern.

Versorgungsengpass droht

„Wir haben im Sommer hautnah gespürt, wie kurz wir davor waren, dass ganze Stadtteile von der Wasserversorgung abgeschnitten waren“, sagt Wiegand und betont, wie dramatisch die Situation sei. „Dabei hatten wir im vergangenen Jahr sogar noch eine bessere Ausgangssituation“, sagt er. Denn die Wasservorräte seien durch das nasse Frühjahr und auch den nassen Sommer gut aufgefüllt gewesen. „Das ist in diesem Jahr nicht der Fall.“ Wegen des insgesamt trockenen Winters in der Region bleibt die Ergiebigkeit der Deisterquellen weit hinter dem langjährigen Durchschnitt zurück. Für die Barsinghäuser Stadtwerke bedeutet die Trockenheit Anlass zur Sorge: Das aus dem Deister zufließende Wasser ist ein wichtiger Baustein der Barsinghäuser Trinkwasserversorgung. Bei einem weiteren heißen Sommer könnte ein ernster Versorgungsengpass drohen, warnen sie.

Die Technik im Grundwasserwerk Eckerde ist veraltet, die Aufbereitungskapazität begrenzt. Das Werk ist der derzeit das Sorgenkind der Barsinghäuser Stadtwerke. Quelle: Andreas Kannegießer

Das Bauprojekt für ein neues Grundwasserwerk in Eckerde kommt seit Jahren nicht richtig voran. Im Jahr 2017 hatten sowohl der Aufsichtsrat wie auch die Gesellschafterversammlung der Barsinghäuser Stadtwerke schon einmal grünes Licht für den Planungsstart gegeben. Später hatte der Aufsichtsrat aber wieder zurückgerudert und weitere Gutachten in Auftrag gegeben – das aktuellste liegt dem Aufsichtsrat nun vor. Die Gutachter sollten Empfehlungen abgeben, welches von drei technischen Wasseraufbereitungsverfahren das sinnvollste sei – und sie sollen beurteilen, ob nicht eine Sanierung im Bestand eventuell doch kosteneffizienter sein könnte als ein kompletter Neubau auf einem Nachbargrundstück.

Rat hat Neubau 2017 entschieden

Der Rat hat 2017 entschieden, dass das Werk neugebaut werden soll. Für die Wasseraufbereitung im neuen Werk werde das sogenannte Carix-Verfahren von den Stadtwerken favorisiert. Hierbei fielen aber salzige Rückstände an, deren Entsorgung möglicherweise teuer werden könne, gibt Lahmann zu bedenken. „Das neue Gutachten bestätigt, dass es ungewiss ist, ob das Werk mit diesem Verfahren ans Netz gehen kann, denn ob eine Einleitung in die Südaue möglich ist, ist unklar.“ Er appelliert, an die Konsequenzen zu denken, denn dann wäre die Stadt noch viel länger von der Wasserversorgung abgeschnitten.

FDP kritisiert Gespräche mit Purena

Doch die FDP hat noch weitere Kritikpunkte: Unter anderem kritisieren Klokow und Wiegand, dass Gespräche mit Purena, einem der größten wasserwirtschaftlichen Unternehmen in Niedersachsen, über eine Zusammenarbeit laufen. Diese Gespräche, so lautet die Kritik von der FDP, liefen allerdings ohne jeden Auftrag des Rates. Sie befürchten, dass auch eine Teilprivatisierung dort diskutiert werde. „Die FDP ist gegen jegliche Form der Privatisierung der Stadtwerke. Wasser ist ein zu hohes Gut“, sagt Klokow. Von einer möglichen Privatisierung der Stadtwerke distanziert sich Lahmann, der im Aufsichtsrat der Stadtwerke sitzt. Mit Purena werde lediglich die Möglichkeit einer Zusammenarbeit diskutiert. „Sie würden beim Bau kooperieren, im Gegenzug könnten wir unser überschüssiges Wasser bei Purena einspeisen“, sagt er und ergänzt: „So könnten die Reserven im Harz geschont werden.“ Im Gegenzug könnte Barsinghausen vom Harzwasser der Purena profitieren, wenn das Wasser in Barsinghausen knapp wird. Über diese Option müsse aber zunächst der Aufsichtsrat der Stadtwerke und dann auch der Rat der Stadt diskutieren und entscheiden.

Am 1. Juli tagt der Aufsichtsrat der Stadtwerke das nächste Mal. Dann wünscht sich die FDP, dass die Planungen des Neubaus vorangetrieben wird, damit der Rat am 19. September endgültig entscheiden kann. „Bei dieser wichtigen Entscheidung dürfen wir nicht noch mehr Zeit als ohnehin schon verlieren“, sagt Klokow und ergänzt: „Für Planung und Bau sind zwischen vier bis fünf Jahre eingeplant.“

