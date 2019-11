Barsinghausen

Am 17. November wird in diesem Jahr mit dem Volkstrauertag wieder der Gefallenen beider Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Aber immer weniger Menschen nehmen an den Gedenkfeiern von Städten, Gemeinden, Feuerwehr, Vereinen und Initiativen teil. Der CDU-Stadtverband Barsinghausen mac...