Erster bestätigter Corona-Fall in Barsinghausen

In Barsinghausen gibt es den ersten bestätigten Coronafall. Der Patient soll sich in häuslicher Isolation befinden. Ob es sich bei dem Coronainfizierten um einen Mann oder eine Frau handelt, wie alt die Person ist und aus welchem Umfeld sie kommt, gibt die Region Hannover nicht bekannt.

Der Krisenstab der Verwaltung mahnt indessen zur Ruhe und Besonnenheit. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit den am Donnerstag und Freitag eingeleiteten Maßnahmen einen wichtigen Schritt zur Senkung der Ansteckungsgefahr unserer Bürgerinnen und Bürger unternommen haben“, sagt Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf, der den Krisenstab leitet. Es habe von vielen Seiten Verständnis für die zum Teil erheblichen Einschnitte in den Alltag gegeben. Gleichwohl habe sich der Krisenstab unter seiner Führung zu weiteren Maßnahmen entschieden, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten und zugleich die Verfügungen des Landes umzusetzen.

Nur drei Kinder pro Notgruppe

Die Notgruppen von Kitas in städtischer Trägerschaft sind eingerichtet und bereits in Betrieb. Damit die Ansteckungsgefahr für die Betreuer wie auch für die Kinder so gering wie möglich ist, bemüht sich die Stadtverwaltung darum, die Notgruppen so klein wie möglich zu halten. Deswegen werden pro Notgruppe maximal drei Kinder betreut. „Auch wenn es für die betroffenen Eltern eine schwierige Situation ist, raten wir davon ab, für den Nachwuchs Spielgruppen einzurichten, denn die sozialen Kontakte sollten aus diesem Grund auf das absolut notwendige Maß reduziert werden“, bittet Wolf.

Eltern haben viele Fragen zu Notbetreuung

Am Freitag und Sonnabend hatte die Stadt eine Hotline mit zwei Mitarbeitern geschaltet, an die sich betroffene Eltern wenden konnten. Das Telefon klingelte durchgehend. Die Stadt weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin: Es müssen beide Elternteile in den sensiblen Bereichen arbeiten müssen. Dazu gehören das Gesundheitswesen sowie der medizinische und der pflegerische Bereich, das Rettungswesen, Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutz sowie der Vollzugsdienst. Alleinerziehende, die in diesen Bereichen arbeiten, können auch für ihre Kinder einen Platz in der Notgruppe beanspruchen.

Erste Anträge für Härtefallehilfe gestellt

Darüber hinaus können auch sogenannte Härtefälle einen Antrag stellen, damit ihre Kinder einen Platz in der Notgruppe bekommen. Die Anträge zu den Härtefällen müssen schriftlich gestellt werden und laufen derzeit ein. Die Anträge müssen eine Erklärung des Arbeitgebers enthalten, dass dem betreffenden Elternteil ein empfindlicher Verdienstausfall droht oder die Person sogar von Kündigung bedroht ist, wenn die Kinder nicht betreut werden. Eigenerklärungen reichen nicht aus. Am Dienstag will die Stadt die erste Revision der Notgruppen-Zahlen machen.

Rathäuser ab Dienstag geschlossen

Ab Dienstag sind auch die Rathäuser geschlossen. Bürger werden nur bei dringend notwendigen Angelegenheiten, die nicht per Telefon oder über den E-Mail-Weg abgewickelt werden können, eingelassen. Dazu ist eine vorherige Terminabsprache mit den jeweiligen Mitarbeitern notwendig. Da zahlreiche Mitarbeiter inzwischen im Home-Office arbeiten, kann es teilweise zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit kommen.

Die Türen bleiben in der Seniorenresidenz Kaiserhof für Besucher zu. Quelle: Stephan Hartung

Auch die Pflegeheime in Barsinghausen – dazu gehören unter anderem das ASB-Heim, das Kursana und die MediCare-Seniorenresidenz Kaiserhof – sind bis auf Weiteres geschlossen. „Wir dürfen niemanden mehr hineinlassen“, bestätigte die Residenzleiterin vom Kaiserhof, Sabine Ockenga. Den Besucherstopp wies die Geschäftsführung in Frankfurt für das Haus am Montagnachmittag per E-Mail an. Die 83 Bewohner im Kaiserhof müssen sich vorerst nicht einschränken und dürfen weiter vor die Tür. Das Haus habe alle nötigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen, sagte Ockenga. Die Hygienevorschriften würden eingehalten. Alle drei Stunden werden etwa die Handläufe desinfiziert. Die Empfehlungen des Robert Koch-Institutes wie häufiges Händewaschen bringe das Personal den Bewohnern regelmäßig nahe. Morgens und abends wird bei jedem die Körpertemperatur gemessen. Wer im Krankenhaus war und auch neue Bewohner werden vorsichtshalber 14 Tage isoliert und müssen auf dem eigenen Zimmer bleiben.

Die Stadt bittet, auch in den Flüchtlingsunterkünften von Besuchen abzusehen. Quelle: Jennifer Krebs

Strengere Kontrollen an Flüchtlingsheimen

Auch in die den beiden Flüchtlingsheime am Rottkampweg und an der Max-Planck-Straße soll möglichst niemand mehr von außerhalb rein. Die Bewohner sind per Brief von der Stadt gebeten worden, möglichst keine Einladungen auszusprechen und keinen Besuch zu empfangen. In dem Schreiben wird an das Verantwortungsgefühl der Bewohner appelliert. Der Sicherheitsdienst ist angewiesen, sich von der Notwendigkeit des jeweiligen Besuches zu überzeugen. Auch Aktivitäten in den Gemeinschaftsunterkünften finden bis auf Weiteres nicht mehr statt. In der Gemeinschaftsunterkunft am Rottkampweg leben aktuell 62 Flüchtlinge, in der Unterkunft an der Max-Planck-Straße sind es 68.

