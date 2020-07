So klappt es trotzt Corona: Da ihre gewohnten Streetfood-Märkte zurzeit nicht stattfinden können, organisieren Sonja und Mirjana Schütze am 11. und 12. Juli den ersten Foodtruck-Drive-in in Barsinghausen. Vorfahren, auswählen, bezahlen und mitnehmen – alles kontaktlos und ans Auto.