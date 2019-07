Barsinghausen

Im Deistervorland ist die Getreideernte in vollem Gange. Die Landwirte haben alle Hände voll zu tun, um in diesen Tagen den Weizen und den Raps einzufahren. Die Weizenernte, die für die Bauern im Calenberger Land besondere Bedeutung hat, wird nach den Worten des Landvolk-Bezirksvorsitzenden Arnd von Hugo voraussichtlich Mitte nächster Woche abgeschlossen sein.

„Im langjährigen Vergleich ist es eine eher schlechte Ernte“, sagt von Hugo. Allerdings ist die Situation für die Landwirte in Barsinghausen durchaus unterschiedlich. „Die Erträge streuen extrem“, berichtet der Bezirkslandwirt nach Rücksprache mit verschiedenen Kollegen aus dem Stadtgebiet. So gibt es Felder, auf denen die Bauern lediglich sechs Tonnen Weizen pro Hektar eingefahren haben, andernorts sind aber zehn Tonnen pro Hektar geerntet worden. Der Durchschnitt im Deistervorland liege bei etwa acht Tonnen in diesem Jahr, schätzt von Hugo. „Zehn Tonnen wären eine gute Ernte.“

Die Qualität des Weizens fällt in diesem Jahr - wie auch die Erntemenge - auf den einzelnen Äckern sehr unterschiedlich aus. Quelle: Andreas Kannegießer

Landwirte rätseln über regionale Unterschiede

Über die Gründe der so unterschiedlichen Erträge auf engem Raum rätseln die Landwirte. Vermutungen gehen dahin, dass einzelne stärkere Regenschauer lokal sehr begrenzt niedergegangen sein könnten, die sich dort auf die Vegetation in einer entscheidenden Wachstumsphase positiv ausgewirkt haben könnten. „Aber wir wissen es auch nicht genau“, sagt von Hugo.

Auch bei der Qualität des Weizens ist in Barsinghausen die ganze Bandbreite vertreten: Es gibt sowohl Bauern, die Weizen mit guten Backeigenschaften geerntet haben, aber auch Schläge, auf denen sogenanntes Kümmerkorn steht. Das ist nicht voll ausgereiftes Getreide, wie der Landvolk-Bezirksvorsitzende erläutert. „Die Pflanze stirbt dann ab, bevor das Korn ganz gefüllt ist.“ Eine Ursache dafür könnte die Trockenheit sein. Hochwertiges Getreide wird zumeist zu Mehl vermahlen, schlechtere Qualitäten dienen als Futtergetreide.

Ein Teil der Felder ist bereits abgeerntet, so wie hier am Stemmer Berg. Bis Mitte nächster Woche soll der Weizen komplett eingefahren sein. Quelle: Andreas Kannegießer

Weizenpreis ist eingebrochen

Beim Raps ernten die Landwirte im Raum Barsinghausen nach ersten Erhebungen in diesem Jahr etwa vier Tonnen pro Hektar im Durchschnitt. „Aber auch da gibt es große Streuungen“, sagt von Hugo. Als gut zu bezeichnen wäre die Rapsernte demnach erst bei Erträgen von etwa fünf Tonnen pro Hektar.

Bei den Preisen, die die Bauern für ihre Ernte erzielen können, ist die Entwicklung bei den Getreidesorten unterschiedlich: „Beim Weizen liegen wir leider etwa 20 Prozent unter den Vorjahreswerten“, sagt der Bezirkslandwirt. Beim Raps habe sich der Marktpreis dagegen zuletzt „ganz gut entwickelt“.

Die Zuckerrüben, deren Ernte im September beginnt, leiden erkennbar unter der Trockenheit. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer