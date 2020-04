Ernennungsurkunden für Führungspersonal der Feuerwehr

Barsinghausen

Die personelle Kontinuität in den Freiwilligen Feuerwehren Groß Munzel und Langreder ist gesichert. In schlichtem Rahmen hat Bürgermeister Mark Lahmann dem Groß Munzeler Ortsbrandmeister Dennis Schönfelder und dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Volker Sprengel aus Langreder ihre Ernennungsurkunden zu Ehrenbeamten für weitere sechs Jahre überreicht. Beide Führungskräfte der Feuerwehr gehen in ihre zweite Amtszeit. Sie waren vor wenigen Wochen in der Mitgliederversammlungen ihrer Ortsfeuerwehren in ihren Ämtern bestätigt worden.

Der Rat der Stadt hat diese Voten Ende März in seiner jüngsten Sitzung bestätigt und die erneute Ernennung beschlossen. Während üblicherweise die Urkunden gleich im Rahmen der Ratssitzung überreicht werden, war diesmal alles anders. Unter Einhaltung der wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln übergab Lahmann die Urkunden vor dem Rathaus an der Bergamtstraße. Lahmann dankte den beiden ehrenamtlichen Funktionsträgern für die Arbeit der vergangenen Jahre, in denen sie sich vorbildlich für die Belange der Aktiven wie auch der Bürger eingesetzt hätten.

Von Andreas Kannegießer