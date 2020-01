Erfolg erarbeitet: Siedler verzeichnen 36 Neueintritte

Barsinghausen

Große Freude bei der Siedlergemeinschaft Barsinghausen: Dank 36 Neueintritten steigerte der Verein im Vorjahr seine Mitgliederzahl auf 548 Aktive und 71 Passive. Damit stemmen sich die Barsinghäuser Siedler nicht nur gegen den Mitgliederschwund vieler anderer Vereine, sondern waren im gesamten Kreisgebiet Hannover-Land die Gemeinschaft mit den meisten Neueintritten. „Diese Erfolg haben wir uns erarbeitet“, sagte der Vorsitzende Gavin Ennulat in der Jahresversammlung am Sonnabend.

Werbung in eigener Sache

Ennulat verwies auf das große Engagement einer aktiven und stets begeisterungsfähigen Gemeinschaft der Siedler. Viele attraktive Veranstaltungen trügen zum Zusammenhalt und zur Werbung in eigener Sache bei. Dazu gehörten sowohl Fachvorträge oder Beratungen für Haus und Garten als auch Fahrradtouren, Familienfeste und Adventsfeuer. Zudem haben die Siedler ihre Boulebahn auf dem Festplatz mit der Unterstützung vieler Helfer gründlich saniert.

Allerdings berichtete der Vorsitzende in der Versammlung von einer Mahnung des Finanzamtes, gesellige Veranstaltungen künftig deutlich in den Hintergrund zu rücken und stattdessen den fachlichen Service zu Themen des Wohneigentums zu verstärken. Nur auf diese Weise könne die Gemeinschaft ihre Gemeinnützigkeit dauerhaft sicherstellen. „Wir werden diese Hinweise weiter umsetzen“, kündigte Ennulat an.

Treue Mitglieder geehrt

Der Vorsitzende zeichnete gemeinsam mit seinem Stellvertreter Heinz Schmidt mehrere Siedler für ihre langjährigen Mitgliedschaften aus. Großen Applaus gab es für Ewald Bock, der bereits seit 60 Jahren zu den Siedlern gehört. Darüber hinaus engagiert sich der 82-Jährige auch im hohen Alter noch als Beisitzer im Vorstand, trägt regelmäßig die Verbandszeitungen aus und steht bei Bedarf immer als Helfer parat.

Weitere Ehrungen erhielten Rosemarie Hecht für 50 Jahre, Adelheid Langwost, Hermann Techner und Hubert Sauer für jeweils 40 Jahre sowie José Pacios für 25 Jahre in der Siedlergemeinschaft. Bei den Vorstandswahlen wurden der Vorsitzende Gavin Ennulat sowie Kassenwart Andreas Kupka und Schriftwartin Petra Mehnert in ihren Ämtern bestätigt.

Darüber hinaus beschloss die Versammlung eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge ab dem 1. Januar 2021 von derzeit 36 auf 42 Euro pro Jahr.

Von Frank Hermann