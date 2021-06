Barsinghausen

„Natürlich sind wir aufgeregt, dass es endlich wieder richtig losgeht“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Freilichtbühne, Malte Großestrangmann. Das ganze Team der Deister-Freilichtbühne freut sich darauf, wieder vor Publikum auftreten zu dürfen.

Lecker, Tannenzapfen. Die Wawuschels kochen daraus Tannenzapfenmarmelade, ihr Leibgericht. Quelle: Maike del Rio

Geprobt wird gerade nahezu täglich. Premiere für das Familienstück „Die Wawuschels mit den grünen Haaren“ ist am Sonnabend, 10. Juli. Zwei Wochen später, am 24. Juli, startet „Keine Leiche ohne Lily“, ein Krimi in szenischer Lesung. Und am Freitag, 30. Juli, wird die Komödie „Frau Müller muss weg“ das erste Mal aufgeführt.

Ihr Programm im letzten Jahr hatte die Freilichtbühne wegen der Corona-Krise komplett absagen müssen. Die guten Inzidenzzahlen und die Lockerungen in der Corona-Verordnung machen nun aber wieder Präsenzproben und auch Aufführungen möglich. Lange Zeit hatten sich die Schauspieler nur online treffen können, um Texte zu lernen.

Regelmäßige Corona-Tests

Alle drei Stücke kommen mit einer kleinen Besetzung aus. Szenen mit engem Körperkontakt gibt es so gut wie nicht. Zur Sicherheit aller lassen sich die Ensemble-Mitglieder regelmäßig testen. Freiwillig. Vorgeschrieben wäre das eigentlich nicht mehr, sagt Großestrangmann.

Keine Leiche ohne Lily: Inspektor Harry Baxter (Robin Jantos) und Putzfrau Lily (Simone Bormann). Quelle: Jennifer Krebs

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Plätze lassen sich am besten online über die Internetseite der Deister-Freilichtbühne vorbestellen. Freigeschaltet ist zunächst nur das Premieren-Wochenende mit den Wawuschels. Die anderen Vorstellungen werden erst nach und nach dazukommen. So ließe sich auf mögliche Änderungen in der Corona-Verordnung kurzfristig reagieren, sagt Großestrangmann.

Bei den Proben von "Frau Müller muss weg": Bühnenchefin Julia Nuñez-Bartolomé (links) spielt die Hauptrolle. Quelle: Maike del Rio

Aktuell darf eine Gruppe von bis zu zehn Leuten zusammenhängend Plätze buchen. Freie Plätze zwischen den Gruppen werden im Sitzplan automatisch blockiert, damit die üblichen Sicherheitsabstände eingehalten werden. Jede zweite Reihe bleibt ohnehin frei. Wichtig: Wer einen Gutschein für die Deister-Freilichtbühne hat, muss trotzdem eine Karte kaufen. Der Gutschein-Betrag wird dann bar an der Abendkasse ausgezahlt.

29 Spieltage liegen vor der Deister-Freilichtbühne, in einer normalen Saison wären es mehr als 40. „Normalerweise fangen wir auch am Pfingswochenende schon an“, sagt Großestrangmann. Wegen Corona ging das nicht. Anders als sonst ist auch, dass es in den Stücken keine Pausen geben wird, damit sich die Leute am Kiosk nicht zu nah kommen. Vor der Vorstellung soll aber ein Getränkeverkauf angeboten werden.

Musical-Night findet statt

Auch die Musical-Night am 3. September, die bereits ausgebucht ist, soll grundsätzlich stattfinden, wenn die Corona-Situation so bleibt. Die Show war letztes Jahr ausgefallen und auf 2021 verschoben worden. Alle bereits gekauften Karten sind nach wie vor gültig. Fast 750 Besucher passen in die Freilichtbühne. „Mit Test dürften wir sogar voll besetzen“, sagt Großestrangmann. Trotz insgesamt sinkender Corona-Zahlen will die Freilichtbühne zunächst aber noch abwarten, wie sich die Ausbreitung der Delta-Variante entwickelt. Möglicherweise werde es einen zweiten Termin geben, um den Andrang zu entzerren, sagt Großestrangmann

Von Jennifer Krebs