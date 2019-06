Barsinghausen

Eltern aus Barsinghausen machen mobil und gründen die neue Bürgerinitiative Prokiba (Pro Kinderbetreuung in Barsinghausen). Im engen Dialog mit der Stadtverwaltung will sich die Initiative für eine ausreichende und bedarfsgerechte Kinderbetreuung in der Deisterstadt einsetzen. Die Prokiba-Gründungsmitglieder gehören zu den rund 150 Eltern, die für ihre Kinder in diesem Jahr keinen Kita-Betreuungsplatz erhalten haben.

Neun Väter und Mütter haben die Prokiba-Initiative am Montagabend gegründet. „Das Thema Kita-Plätze betrifft und bewegt uns alle“, , erläuterte Mitinitiator Björn Dreßler. „Wir wollen nicht nur meckern, sondern konstruktiv an der Beseitigung dieser Notsituation für viele Eltern mitwirken.“ Die Gruppe gehe sehr motiviert an die Aufgabe heran.

150 Barsinghäuser Eltern stehen auf der Warteliste

Weil Plätze zur Betreuung in den Kindergärten und -tagesstätten fehlen, stehen bis zu 150 Eltern auf einer Warteliste der Stadt Barsinghausen – in der Hoffnung, doch noch einen Betreuungsplatz für ihre Kinder zu bekommen. Mit einem Notfallplan versucht die Stadtverwaltung derzeit, bis Ende 2019 kurzfristig zusätzliche Betreuungsangebote mit rund 100 Plätzen an verschiedenen Standorten in der Deisterstadt zu schaffen.

Zu den Forderungen von Prokiba an die Stadt gehören ebenfalls kurzfristige Planungsschritte, um möglichst allen Kindern eine angemessene Betreuung bieten zu können. Davon hänge nicht nur eine altersgerechte Förderung der Jungen und Mädchen ab, sondern vielfach auch die berufliche Existenzsicherung der Eltern.

Elterninitiative Prokiba will Problem gemeinsam lösen

Aber die Initiative belasse es nicht allein bei einer bloßen Forderung nach schnellen Lösungen, sondern biete vielmehr eine aktive Mitarbeit an. Denn ein Problem dieses Ausmaßes könne die Stadt nur gemeinsam mit einer gut aufgestellten und informierten Bürgerschaft lösen. Dazu wolle Prokiba beitragen.

Momentan stehen die Eltern laut Dreßler bereits im engen Austausch mit der Stadtverwaltung und insbesondere mit dem Ersten Stadtrat Thomas Wolf: „Da ist durchaus das Bemühen erkennbar, für Kinder ohne Betreuungsplatz eine Alternative zu schaffen.“

Elterngruppe will in wichtigen Ausschüssen vertreten sein

Längerfristig wünschen sich die Eltern eine bessere und frühzeitigere Informationspolitik der Stadtverwaltung über den Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen. Zudem solle die Stadt mögliche Probleme klar benennen. In wichtigen Fachausschüssen, wie etwa dem Sozial- und dem Jugendausschuss, solle die neue Bürgerinitiative mit beratender Stimme vertreten sein.

Als künftiges Ziel formulierten die Prokiba-Mitglieder am Montagabend die Forderung an die Stadt, stets ausreichend Betreuungsplätze vorzuhalten, um auch Bedarfsspitzen abdecken zu können. „Wir fordern eine Abdeckung von 105 Prozent auf Grundlage der Meldezahlen. Dabei muss niemand fürchten, dass Plätze frei bleiben“, betonte Björn Dreßler.

Vereinsgründung für Prokiba denkbar

Zunächst wolle Prokiba als Bürgerinitiative beginnen – eine spätere Vereinsgründung wäre durchaus denkbar. Schließlich sei es den Vätern und Müttern wichtig, nachhaltig zu arbeiten und auch für folgende Kinder- und Elterngenerationen etwas zu erreichen.

Vorstellen will sich die neue Bürgerinitiative am Mittwoch, 19. Juni, bei der Informationsveranstaltung der Stadt Barsinghausen zur Situation im Kita-Bereich. Beginn ist um 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums Am Spalterhals.

