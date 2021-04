Barsinghausen

Elf neue Corona-Fälle in Barsinghausen hat das Gesundheitsamt der Region Hannover innerhalb eines Tages von Dienstag auf Mittwoch registriert. Die Sieben-Tages-Inzidenz in der Deisterstadt stieg sprunghaft an, von 88,6 auf 102,9. Aktuell sind in Barsinghausen nach Angaben des Gesundheitsamtes 54 Personen mit dem Virus infiziert – das sind sechs Infizierte mehr als am Vortag, weil zugleich fünf Personen aus der Statistik akuter Krankheitsfälle herausgefallen sind.

In der gesamten Region Hannover liegt die Inzidenz derzeit bei 138,8. Den niedrigsten und damit besten Wert aller Regionskommunen verzeichnen Sehnde mit 75,7. Das Schlusslicht bilden Langenhagen mit einer Inzidenz von 258,1 und Seelze mit 256.

Von Frank Hermann