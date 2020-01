Die Stadt wächst: Mehr als 36.000 Menschen leben jetzt in Barsinghausen

Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen ist als Wohnstandort offenbar beliebt, die Zahl der Einwohner hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Nach den Zahlen des Barsinghäuser Bürgerbüros hatte die Deisterstadt zum Jahreswechsel 36.012 Einwohner, das sind 154 mehr als Ende 2018.

Die Fluktuation bei den Barsinghäuser Bürgern ist erheblich: Laut Statistik sind im vergangenen Jahr 1992 Menschen nach Barsinghausen gezogen und haben sich im Rathaus angemeldet. Im selben Zeitraum sind 1751 bisherige Einwohner aus Barsinghausen weggezogen und haben sich bei der Stadtverwaltung abgemeldet.

Fünf Geburten sind im Jahresverlauf 2019 in Barsinghausen registriert worden. Bei allen handelt es sich um Hausgeburten. Die meisten Babys von Barsinghäuser Eltern haben allerdings im Gehrdener Klinikum Robert Koch oder in Kliniken in Hannover das Licht der Welt erblickt. Diese Geburten werden dann auch von den Standesämtern am Sitz der jeweiligen Geburtsklinik beurkundet, tauchen also in der Geburtenstatistik der Stadt Barsinghausen nicht auf.

225 Menschen aus Barsinghausen sind im vergangenen Jahr gestorben. Die Barsinghäuser Standesbeamtinnen haben im Jahr 2019 insgesamt 169 Eheschließungen vollzogen. Davon waren nach Mitteilung der Stadtverwaltung sechs von Ehen gleichgeschlechtlicher Partner.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer