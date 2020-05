Helfer des Freiwilligenzentrums können noch Einkäufe übernehmen

Barsinghausen

Seit rund einem Monat bietet das Freiwilligenzentrum Barsinghausen (FZB) zusammen mit der Juso-Ortsgruppe einen Einkaufsservice an. Etwa einen Einkauf erledigen die jungen Helfer pro Tag – ausreichend Kapazitäten für weitere Aufträge sind laut Freiwilligenzentrum somit noch vorhanden. Vor allem älteren Menschen seien dankbar für die Hilfe und den Kontakt, berichten die Ehrenamtlichen.

„Ich bin doch ein wenig überrascht, dass wir nicht überrannt werden“, stellt Claus Bischoff vom Freiwilligenzentrum fest. Schließlich werde Risikogruppen, wie älteren Menschen oder solchen mit Vorerkrankungen, seit Wochen geraten, sich beim Einkaufen Hilfe zu holen. An sich laufe das Angebot jedoch gut, sagt Bischoff. Montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr nimmt das Freiwilligenzentrum telefonisch Aufträge entgegen. Dann benachrichtigen sie einen der jungen Helfer, die zum Großteil zu den Barsinghäuser Jungsozialisten gehören.

Eingekauft wird am selben Tag

Weil die meisten Ehrenamtlichen des Freiwilligenzentrums selbst zur Risikogruppe gehören, kam die Zusammenarbeit mit den Jusos zustande. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es beispielsweise in Wennigsen auch so eine Kooperation gibt“, sagt Bischoff. Auch die Jusos waren sofort von der Idee überzeugt: „Wir hatten erst geplant, über ein Onlineportal Hilfe anzubieten“, erzählt Finn Bartholdy, stellvertretender Vorsitzender der Barsinghäuser Jusos. Allerdings hätten sie dann doch eine Telefonhotline als sinnvoller erachtet, da die Krise in Barsinghausen vor allem ältere Menschen betreffe. „Es ist wichtig, in Krisenzeiten füreinander da zu sein“, findet Bartholdy.

Auch er kann bestätigen, dass die Organisation des Einkaufsdienstes gut läuft. Die Einkaufswünsche leitet das Freiwilligenzentrum per E-Mail an wechselnde Helfer weiter. Nachmittags oder sobald Zeit ist – allerdings immer noch am selben Tag – machen sich die Ehrenamtlichen dann auf den Weg in den Supermarkt. Kurz vor der Lieferung meldet sich der Einkäufer beim Empfänger und gibt den Geldbetrag durch, den dieser dann auf einen Teller vor das Haus legt. „Meist geht es um Einkäufe im Wert von 20 oder 25 Euro. Die älteren Menschen sind ja oft alleinstehend oder zu zweit“, berichtet Bischoff.

So erreichen Sie die Helfer

Die Ehrenamtliche bekämen viele positive Rückmeldungen für ihre Hilfe. „Die Menschen sind sehr dankbar und freuen sich über den Kontakt – natürlich mit Abstand“, sagt Bartholdy. Das Freiwilligenzentrum und die Jusos wollen den Service auch weiterhin anbieten. Wie lange noch, das sei abhängig von eventuellen Lockerungen.

Menschen, die den Service in Anspruch nehmen möchten, können sich montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr beim Freiwilligenzentrum unter der Telefonnummer (05105) 66 10399 oder auch über das Kontaktformular im Internet auf freiwilligen-zentrum-barsinghausen.de melden.

Von Elena Everding