Eine Stunde mit Tafel-Leiterin Heidi Rogge: Gutes tun zwischen Tomaten, Wurst und Konserven

Noch ist es ruhig vor dem Flachdachgebäude der Barsinghäuser Tafel am Langenäcker. Nur Heidi Rogge steht davor und wartet bereits. Kurze Zeit später wird hier ein reges Treiben herrschen, doch so weit ist es noch nicht. Rogge bittet herein und steht nun inmitten grüner Plastikkisten, gefüllt mit Obst, Gemüse, Wurst oder Fertiggerichten, die andere freiwillige Helfer bereits einräumen. Mit prüfendem Blick inspiziert sie den Inhalt der Kisten, greift schließlich eine Packung Mortadella heraus und schaut auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. „Die ist noch gut“, stellt sie fest und legt sie zurück.

Rogge leitet gemeinsam mit zwei weiteren Ehrenamtlichen seit mehr als zehn Jahren die Barsinghäuser Tafel. Wo die Milch hinkommt, bis wann der Salat ausgegeben werden kann, wie sich neue Kunden anmelden können – die Rentnerin kennt sich bestens aus und weiß Antworten auf fast alle Fragen. „Es fing alles damit an, dass ich 2006 ein Besteckset meiner Mutter an die Tafel gespendet hatte. Ich bin in Rente gegangen, und so bin ich da reingerutscht“, erinnert sich Rogge, als sie im Aufenthaltsraum Platz genommen hat. Noch ist Zeit für einen kurzen Plausch doch in wenigen Minuten kommen die beiden Kühltransporter mit ihrer Tagesausbeute von den umliegenden Supermärkten zurück.

Serie „Eine Stunde mit...“ Tafelhelferin, Landwirt-Azubi oder ...: In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ wollen wir Barsinghäuser zum Gespräch bitten, sie kennen lernen und ihre Geschichten erzählen. Wir treffen Menschen in ihrem beruflichen Umfeld und zu Hause, wollen herausfinden, wie sie leben und was sie machen. Unsere Reporter sind unterwegs, um eine interessante, aufschlussreiche und spannende Stunde mit ihnen zu verbringen.

Haltbarkeitsdatum sagt nicht viel aus

150 Bedarfsgemeinschaften versorge die Tafel einmal in der Woche, erzählt Rogge. Und reichen die Lebensmittel für alle? „Am Ende des Tages schmeißen wir auch Dinge weg“, erklärt sie. Salat, Milch- und Fleischprodukte – das alles halte sich nicht lange. Doch das Mindesthaltbarkeitsdatum sage nicht allzu viel aus. „Ich habe schon Sahne steif geschlagen, die sechs Wochen lang abgelaufen war“, sagt sie. Ohne Not noch essbare Lebensmittel wegzuwerfen, das kommt für Rogge nicht in Frage.

Die Zwischentür zum Ausgaberaum wird aufgerissen, der erste Transporter sei da, gibt eine der anderen ehrenamtlichen Helferinnen Bescheid. Rogge bahnt sich durch die Kisten ihren Weg nach draußen, wo die Helfer den am Straßenrand geparkten Wagen bereits ausräumen. „Das sind Frischwaren aus Supermärkten in Wennigsen und Bredenbeck“, erklärt sie und wirft einen Blick auf die Ladefläche. Zurück im Laden stehen schon einige Kisten mit Obst und Gemüse, das allerdings noch sortiert werden muss. „So etwas werfen wir weg“, sagt Rogge und zeigt eine aufgesprungene Tomate in ihrer Hand. Nichts entgeht ihrem genauen Blick, keine kaputte Nudeltüte und keine verschmutzte Müslipackung.

Arbeit beginnt früh am Morgen

Wenn Rogge nicht beim Sortieren oder der Lebensmittelausgabe mithilft, organisiert sie die umfangreiche Logistik, die hinter der Tafel steht. „Ich bin von Beruf Buchhalterin, so etwas liegt mir“, erzählt sie, während die Stapel von Kisten um sie herum höher und höher werden. Langsam füllen sich die Regale, und die Kisten werden leerer. „Gegen halb eins sind wir fertig, und um zwei kommen die Kunden“, erklärt Rogge. Alle drei Wochen hilft sie bei der Ausgabe. Im Laden ist sie allerdings jeden Montag und Donnerstag – an den Ausgabetagen, jeweils um viertel vor sieben morgens. Dann nimmt sie die Backwaren, die die Bäckerei spendet, in Empfang.

Für Tafel-Leiterin Rogge sind die frühen Zeiten allerdings kein Problem, denn ihr Tag beginnt normalerweise um viertel nach fünf. „Ich habe schon immer gerne gearbeitet“, stellt sie fest. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch als Rentnerin Stillstand für sie nicht in Frage kommt. Gartenarbeit, Tennis und lange Spaziergänge mit ihrem Dackel füllen ihre restliche Freizeit aus. Doch wenn die Tafel ruft, steht dies hinten an. „Es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten“, sagt Rogge lächelnd. Für heute ist sie mit ihrer Arbeit hier fertig, ihr Team bereitet den Rest vor. Zufrieden macht sie sich auf den Heimweg. Am Donnerstagmorgen wird sie wieder die Erste hier sein, um viertel vor sieben.

Von Elena Everding