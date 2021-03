Großgoltern

Die Polizei in Barsinghausen sucht Zeugen für einen Einbruch in eine Lagerhalle für Parfümerieartikel an der Milchstraße in Großgoltern. Tatzeit: zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 10.55 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schraubten die unbekannten Täter die Wellblechverkleidung an der Rückseite des Gebäudekomplexes ab und durchschlugen anschließend die dahinterliegenden Platten, um sich Zugang zu der Lagerhalle zu verschaffen. Ob und wie viele Sachen entwendet wurden, und auch die Höhe des entstandenen Schadens am Gebäude wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Gegend gemacht haben, sich mit dem Kommissariat in Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 523115 in Verbindung zu setzen.

Von Jennifer Krebs