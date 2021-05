Barsinghausen

Unbekannte Täter sind vermutlich in der Nacht zu Mittwoch in der Kleingartenkolonie Neue Wiese in Barsinghausen in insgesamt acht Gartenlauben eingedrungen. Nach Mitteilung der Polizei wurden die Einbrüche in der Zeit zwischen 19 Uhr am Dienstag und 10 Uhr am Mittwoch begangen. Die Einbrecher hebelten in allen Fällen die Eingangstüren auf, um in die Lauben zu gelangen.

Die Beute bleibt mager

Die Täter durchwühlten Schränke, Regale und andere Einrichtungsgegenstände. Die Beute blieb allerdings offenbar mager: Die Laubenbesitzer haben bisher lediglich festgestellt, dass ein Akku und eine Farb-Spritzpistole fehlen. Wie hoch der Schaden an den Türen ist, steht derzeit noch nicht fest. Er dürfte laut Polizei jedoch um ein Vielfaches höher liegen als der Wert des mutmaßlichen Diebesguts. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise. Wer im Bereich der Kleingartenkolonie verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich unter Telefon (05105) 5230 an das Polizeikommissariat Barsinghausen wenden.

Von Andreas Kannegießer