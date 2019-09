Ehrenamtliche bereiten Secondhand-Basar vor

Barsinghausen

Ehrenamtliche Helfer organisieren seit mehr als zehn Jahren regelmäßig einen Secondhand-Basar für Spielsachen und Kinderkleidung sowie einer kleinen Auswahl an Damenbekleidung in der Petrus-Kirchengemeinde. Der nächste Basar öffnet am Sonnabend, 21. September, von 14 bis 17 Uhr am Langenäcker. Vom Verkaufserlös gehen 20 Prozent als Spende an die soziale Arbeit mit Kindern innerhalb der Gemeinde.

Spenden für die Kuchentafel

Anbieter können ihre Kleidungsstücke am Freitag, 20. September, von 15.30 bis 17 Uhr im Gemeindesaal abgeben. Die Ware muss in Umzugskartons, Wäsche- oder Plastikwannen verpackt sein; Plastiktüten, Säcke oder Kartons sind nicht erlaubt. Zudem bitten die Organisatoren um eine Obstkuchenspende für die Kuchentafel im Café.

Esther Busche-Krug vom Vorbereitungsteam vergibt vom 16. bis zum 19. September die Verkaufsnummern für gut erhaltenes Spielzeug, Kleidung und weitere Kinderausstattung nach einer E-Mail an esther-busche-krug@freenet.de. Außerdem steht die Helferin für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Während des Basars öffnet am 21. September von 14 bis 17 Uhr auch das Café mit Kaffee und Kuchen. Darüber hinaus gibt es eine Kinderbetreuung. Schwangere mit Begleitpersonen dürfen bereits ab 13.30 Uhr im Basarangebot stöbern und einkaufen.

Helfer brauchen Unterstützung

Das Organisatorenteam hofft auf personelle Unterstützung für den Petrus-Basar. „Es macht wirklich Spaß, den Basar auszurichten. Aber wir brauchen ganz dringend mehr helfende Hände“, sagt Esther Busche-Krug.

Von Frank Hermann