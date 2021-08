Egestorf

Der DRK-Ortsverein Egestorf hat beschlossen, 3000 Euro aus der Kasse des Vereins für die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu spenden. Zusätzlich wurden während der jüngsten Mitgliederversammlung in der Gaststätte Reinecke weitere 140 Euro gesammelt, die ebenfalls in das Flutgebiet geschickt werden sollen.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Ehrung langjähriger Mitglieder. Insgesamt zehn Frauen gehören dem Egestorfer DRK 25, 40 oder 50 Jahre an und haben damit Anspruch auf eine Auszeichnung. Vier der Jubilarinnen waren bei der Versammlung anwesend und nahmen einen Blumenstrauß, Urkunde und Anstecknadel persönlich in Empfang. Das sind Christa Schmedes (50 Jahre Mitglied) sowie Rosemarie Heinemann, Ellen Nähring und Else Kallweit, die alle seit 40 Jahren im Roten Kreuz aktiv sind. Vorstandsmitglied Jesslyn Dreier überreichte die Präsente an die Jubilarinnen gemeinsam mit Melanie Siegel, Präsidiumsmitglied der DRK-Region Hannover.

Von Andreas Kannegießer