Egestorf

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonnabend zwischen 10.45 und 14.10 Uhr einen VW Golf beschädigt, der an der Wennigser Straße geparkt war. Der VW stand auf Höhe der Hausnummer 28. Nach Auskunft der Polizei hat der Fahrer, der in Richtung Wennigser Mark unterwegs war, das Auto im Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0 51 05) 52 30 zu melden.

Von Lisa Malecha